La sfida della ricostruzione: "Sostenere le imprese, evitare lo spopolamento"

La ricostruzione dopo l’alluvione e con i tremendi danni provocati su strade e terreni dagli smottamenti sono sfide durissime per le imprese che hanno sede nei piccoli centri dell’entroterra. Confartigianato Federimpresa ha riunito i sindaci della Valsavio e dell’Alto Rubicone e della Valmarecchia in un vertice a Mercato Saraceno per fare il punto sulla situazione. Nell’occasione Confartigianato ha presentato un’iniziativa di sostegno alle nuove imprese. Insieme ai primi cittadini erano presenti il Gruppo di Presidenza Confartigianato (Daniela Pedduzza, Stefano Ruffilli e Marcello Grassi), il presidente Confartigianato del Comitato Valle Savio Valerio Cangini e il segretario Stefano Bernacci. "Al Confartigianato Day tenutosi a giugno a Sarsina il tema portante è stato la tutela delle aree interne come fattore per lo sviluppo di tutta la Romagna e il vertice di Mercato Saraceno ne rappresenta il coerente sviluppo di impegno" sottolinea l’associazione d’impresa. Tra i temi cruciali del confronto: fermare lo spopolamento.

"Negli ultimi dieci anni – proseguono il Gruppo di Presidenza e il segretario Bernacci – il numero delle imprese attive è calato nella provincia di Forlì-Cesena del 9% e nei comuni dell’Appennino cesenate del 12%, con punte del 16%. Lo spopolamento demografico e imprenditoriale va contrastato con politiche e interventi di sistema. Gli eventi alluvionali hanno reso ancora più evidente il fatto che non possono esistere pezzi di territorio che si salvano da soli. I fenomeni esterni, come i rischi idrogeologici, richiedono di essere affrontati con una strategia integrata che cerchi di ridurre le disuguaglianze ed il divario nell’accesso ai servizi tra le aree. Investire sul nostro Appennino per invertire i processi di impoverimento in atto è indispensabile per continuare a garantire quel benessere diffuso che ha caratterizzato tutta la Romagna negli ultimi decenni. Per Confartigianato valorizzare il territorio significa, innanzitutto, sostenere il fare impresa, le imprese non sono solo attività economiche ma baluardi per la tenuta sociale".

Confartigianato e sindaci hanno convenuto che serve una maggiore solidarietà tra i territori, creando un ambiente più favorevole per la nascita di nuove imprese e per quelle che vogliono crescere. Confartigianato Cesena ha lanciato un nuovo segnale col fondo per le nuove imprese nelle aree collinari e montane che garantirà non solo contributi ma anche un corso di formazione a tutte le attività economiche sorte a partire dal 1° giugno scorso nell’alto Rubicone, nella Valle del Savio e nella Valmarecchia. "Mettiamo a disposizione delle nuove imprese collinari – spiega il responsabile dell’Area economica e finanziaria Riccardo Cappelli - non solo contributi, fino a mille euro, per tagliare i costi dell’avvio di impresa, ma anche un percorso di accompagnamento per trasmettere le competenze necessarie ai neo imprenditori".