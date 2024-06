La sfida della sicurezza in riviera. Tavola rotonda con Bonaccini

Cesenatico ospita un incontro pubblico sul tema "Ordine pubblico e sicurezza in riviera", organizzato dal sindacato Uil di Cesena e dall’associazione Usc dei carabinieri, a cui parteciperà il presidente Stefano Bonaccini della regione Emilia-Romagna. L’appuntamento è domani pomeriggio a partire dalle 14.30 al Museo della Marineria, dove saranno sviscerati alcuni elementi salienti del principale argomento. I lavori saranno aperti dalla presidente Gaia Schiralli della Usc, e a seguire ci saranno gli interventi del segretario Paolo Manzelli della Uil di Cesena e del segretario regionale Marcello Borghetti della Uil Emilia Romagna. Si terrà poi una tavola rotonda aperta dal presidente Bonaccini e alla quale interverranno Benedetto Attili, tesoriere nazionale della Uil, e Antonio Tarallo, segretario nazionale della Usic, l’Unione sindacato italiano carabinieri. In cabina di regia c’è Giuliano Zignani, una delle colonne della Uil a livello regionale e nazionale, il quale da un valore importante all’incontro: "Questo evento è legato al tema della sicurezza sul territorio ed in particolar modo nel periodo estivo. In riviera ci sono questioni legate alla legalità, ma anche inerenti la sicurezza per i fenomeni di microcriminalità, furti, rapine, spaccio di droga ed episodi di violenza ad opera di figure di basso cabotaggio, che determinano una percezione di insicurezza. Vogliamo avere risposte sui rinforzi delle forze dell’ordine. Ad esempio a Cesenatico da anni non c’è il posto estivo di polizia, ma è presente una importante Compagnia dei carabinieri. Abbiamo voluto con noi Stefano Bonaccini per sapere cosa intende fare se andrà in Europa, proprio sul versante della sicurezza".

g.m.