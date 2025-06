La sfida dell’agribanking: "Lavoriamo per costruire un ponte tra produttori e consumatori"

Dopo Bologna e Firenze, Cesena. Il 26 giugno il Festival Agrofutura arriverà in città proponendo un evento – a ingresso libero e aperto a tutti – dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e dello sviluppo del comparto agroalimentare. Un appuntamento che mette al centro il territorio, le sue eccellenze e le sfide del futuro per l’intera filiera. Organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Cesena, il festival si propone come un punto di incontro tra le istituzioni, le imprese, il mondo accademico e i cittadini. L’incontro, dal titolo ‘Il settore agroalimentare in Emilia-Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna’, si svolgerà a partire dalle 18, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Gli argomenti sul tavolo sono tanti e riguarderanno ovviamente anche il ruolo degli istituti di credito.

A tal proposito, Cecilia Bavera, responsabile della direzione regionale Emilia Est – Romagna di Bper, entra già nel merito degli strumenti a disposizione del comparto. "Il nostro messaggio – argomenta - parte dall’intento di costruire un ‘ponte’ che dal mondo dei produttori arrivi fino ai consumatori. Un percorso complesso, che coinvolge l’intera filiera nell’ottica di garantire efficienza e competitività. L’agricoltura è un’eccellenza italiana e questo assunto vale a maggior ragione nel territorio emiliano romagnolo: l’attenzione e la sensibilità verso il comparto sono imprescindibili e in quest’ottica Bper ha messo sul tavolo una serie di strumenti e servizi pensati appositamente".

Così si apre la porta sul mondo dell’agribanking. "L’acronimo che abbiamo scelto, già racconta molto del nostro spirito: Vicini Alle Imprese. Significa che è la banca che deve muoversi per andare a incontrare i produttori, confrontandosi con loro, per sostenerne i progetti e creare crediti di filiera". Quanto conta fare rete? "Il networking fa da traino all’intero settore: produzione, imballaggi, distribuzione… Tutto quello che serve per arrivare alla tavola del consumatore".

Da dove si parte? "Serve prima di tutto sostenere gli investimenti, in particolare legati ai percorsi di innovazione, all’internazionalizzazione e al passaggio generazionale. Gli ambiti sono davvero tanti e passano dalle risposte ai cambiamenti climatici piuttosto che dagli interventi nell’ottica dell’efficienza energetica. Tutti con un punto in comune".

Quale? "Se davvero si vuole parlare di ‘green’, il modo migliore per farlo è partire dalla agricoltura e dalla sua tutela".

Chi sono i vostri principali interlocutori? "Ci rivolgiamo a tutti, con risposte cucite su misura. Le grandi aziende, più strutturate, si siedono al tavolo chiedendo eventuali supporti per intercettare bandi e opportunità legate a investimenti a 360 gradi. Le realtà di dimensioni più ridotte invece devono essere più sensibilizzate e informate. Aspetti ai quali dedichiamo grande attenzione, ritendendo che la banca debba portare anche un messaggio di sostegno culturale. Con questo, torno per esempio al tema del credito di filiera, strumento di grande impatto anche per le attività più piccole".

Quali sono le principali richieste con le quali vi confrontate? "Sostegno per l’acquisto di nuovi terreni, per l’ampliamento o la realizzazione di nuove strutture o per la messa a terra di impianti, irrigui piuttosto che fotovoltaici".

I punti di cui parla saranno cruciali. "Il sistema bancario deve fare la sua parte, insieme alle istituzioni, ai consorzi, alle comunità locali, al mondo scientifico. Se si lavora tutti insieme, i ponti sono più solidi. Ed efficienti".

Per iscriversi all’evento: quotidiano.net/agrofutura-cesena.