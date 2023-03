La sfida dell’assessore Ferrini "Portiamo il Terzo polo con Lattuca"

di Andrea Alessandrini

Nella mozione approvata dall’assemblea del congresso di consociazione da poco tenutosi è stata indicata la linea del Partito repubblicano: proseguire nel comune di Cesena con l’alleanza di centrosinistra. Luca Ferrini, assessore allo sviluppo economico, è l’esponente oggi di maggior spicco dell’edera.

Ferrini, il Pri è dunque pronto a stringere una nuova coalizione con il Pd e con gli altri partiti di centrosinistra in vista delle elezioni comunali del 2024?

"Senza dubbio. Ma bisogna aggiungere, per completezza, che siamo pronti ad accordarci per una coalizione che abbia candidato sindaco Enzo Lattuca".

Mette le mani avanti temendo che possa non essere così?

"Lattuca sarà il candidato, ritengo. Ma lo rimarco, perché abbiamo avuto la prova in questa legislatura che con Lattuca è finita l’era Lucchi e che questo ottimo sindaco è una garanzia che la coalizione completi il buon lavoro avviato. Di Lattuca apprezziamo la posizione politica".

Vale a dire?

"È di centrosinistra. Con il centrodestra a traino Meloni e Salvini, per i repubblicani non è possibile ragionare di alleanze, perchè questa è destra pura, non una coalizione di centrodestra, con cui il confronto sarebbe più naturale".

Lattuca vuole allargare la coalizione. Zoffoli dei Popolari per Cesena vuole capire come. E il Pri cosa dice?

"Magari si ampliasse la coalizione: si deve agire in tal senso".

Intercettando il terzo polo?

"Stimo la Schlein ma con la nuova segretaria il Pd si è spostato a sinistra e l’alleanza va allargata al centro e al terzo polo".

Lei del terzo polo è stato coordinatore provinciale, ma si è dimesso. Perché?

"Avevamo avviato una presenza sul territorio in attesa che si costituisse a livello nazionale tra Azione, Italia Viva e il Pri, ma quando ho visto che Italia Viva si è messa di traverso ho rinunciato all’incarico. Il dialogo prosegue, ma il Pri non entrerà nel partito unico".

Secondo Marco Di Maio, ex deputato forlivese di Italia Viva, il suo incarico non aveva senso, visto che il terzo polo non esisteva.

"Avevamo avviato il percorso, ribadisco. Nessun problema con Italia Viva e Di Maio, di cui auspico il ritorno alla politica attiva".

Il Pri ha fatto fatica a trovare il segretario. Lei ha pensato di rendersi disponibile?

"Amministratore e segretario non devono coincidere".

Lattuca, se vincerà, non regalerà più l’assessore a chi non prende il seggio.

"Non ne abbiamo ancora parlato. Il Pri deve comunque tornare ad avere seggi in consiglio".

Si ricandiderà alle comunali?

"Sarò in lista nel Pri come candidato al consiglio comunale".

Addio nuovo parcheggio per il centro storico, bandiera ammainata del Pri?

"Nella sindacatura del Covid e del Pnrr era davvero difficile realizzarlo. Nella seconda, la mobilità nel centro storico sarà al centro nel nostro impegno".