La sfida delle imprese sostenibili "Energia e macchinari più ’puliti’"

Rispondere ai requisiti di sostenibilità, anche per le piccole imprese e microimprese non è solo una virtù ma una strategia aziendale visto che le banche privilegieranno sempre più il credito a chi produce senza snaturare l’ambiente naturale e sociale ed entro il 2026 anche per la taglia stretta aziendale diventerà obbligatorio presentare il bilancio di sostenibilità. Ma a che punto sono le imprese del territorio in questa sfida?

A fornire l’idea è un questionario di Confartigianato Cesena a cui hanno risposto duecento delle tremila aziende cesenati associate. Le risultanze sono stato presentate dal Gruppo di Presidenza (Marcello Grassi, Stefano Ruffilli e Daniela Pedduzza), e dal vicesegretario Gampiero Placuzzi. A entrare nei dettagli è il responsabile dell’Area economica e finanziaria Riccardo Cappelli.

"Il 65% del campione – afferma Cappelli – ha attuato, o si appresta a farlo, un codice di condotta etica e una carta dei valori; il 54% si è dotato o si prefigge di ottenere certificazioni di qualità, il 65% favorisce lo sviluppo dell’impiego femminile. Oltre la metà ha sostituito attrezzature diminuendo l’impatto ambientale, e quasi 30% ha già installato impianto fotovoltaico. Il 66% ha reso operativo, o è a buon punto, un piano di welfare aziendale con incentivi per i dipendenti e il 38% consente l’orario flessibile o lo smart working. L’84% si serve dai fornitori locali". Sono alcuni dei dati emersi. Da 19 aprile Confartigianato avvierà ‘I Mercoledì della Sostenibilità’, ciclo di webinar su finanza, energia, welfare, ambiente e sicurezza correlati allo sviluppo sostenibile. Al termine i partecipanti otterranno un ‘rating Esg’, per misurare il livello di sostenibilità.

"Più̀ critica la valutazione della sostenibilità aziendale in cui sono richiesti investimenti organizzativi e finanziari – hanno sottolineato i presidenti nella loro analisi – non sempre a misura di piccola impresa. Le pmi debbono essere sostenute anche da un piano di incentivi pubblici strutturato. Per questo Confartigianato sollecita le istituzioni a tutti i livelli a indirizzare risorse sulla sfida della sostenibilita, i cui costi sono rilevanti. Quanto al Comune, caldeggiamo l’istituzione di un voucher per gli investimenti sostenibili riproponendo la positiva esperienza sul fronte della transizione digitale".

Andrea Alessandrini