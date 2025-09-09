Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Cesena
La sfilata dei bolidi d'epoca chiude in bellezza le manifestazioni estivi
9 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
La sfilata dei bolidi d'epoca chiude in bellezza le manifestazioni estivi

Successo per l'ultimo appuntamento sul lungomare Giulio Cesare a Gatteo Mare dell'estate 2025, che ha portato molte persone dalle 17 di domenica ad ammirare 62 auto d'epoca. La manifestazione è stata organizzata dal Gatteo Mare Summer Village in collaborazione con l' "AssociazioneGiulioCesare", l'Auto Moto Club Dario Ambrosini Città di Cesena e dal suo presidente Aldo Cucchi. Poi albergatori e commercianti che hanno attività sullo stesso lungomare. Il tutto con il patrocinio del comune di Gatteo e il contributo del Credito Cooperativo Romagnolo. Le auto arrivate per lo storico raduno pomeridiano e serale, sono state collocate sul lungomare della località turistica. Dice Aldo Cucchi presidente dell'Auto Moto Club Città di Cesena Dario Ambrosini: "Siamo riusciti a portare 62 auto d'epoca. Le abbiamo parcheggiate a spina di pesce per tutto il viale Giulio Cesare, fra la curiosità dei turisti e anche di tanti abitanti dell'entroterra con in primis i bambini". . Sandro Teverini dell'"AssociazioneGiulioCesare" ha fatto il bilancio finale delle manifestazioni sul lungomare: "Queste iniziative dimostrano che la nostra località si è rimboccata le maniche per regalare ai turisti una vacanza indimenticabile. L'appuntamento con le auto d'epoca, quelle americane, le modificate, le Seventhird car-Expo e le cene, sarà rinnovato il prossimo anno". Ermanno Pasolini

