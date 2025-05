La ‘sfilata’ di. Maestro Impicca, il boia del Papa

Boia maledetto: l’epiteto ‘boia’, il carnefice, malgrado sia storia lontana nel nostro Paese, resta ai primi posti della classifica delle ingiurie e delle imprecazioni. Un mestieraccio quello del boia: esecutore di pubblici supplizi, crudele e morboso spettacolo ‘d’una volta’, è divenuto suo malgrado colpevole e capro espiatorio di condanne ’esemplari’ che non era certo lui a comminare. Quale fosse il clima che circondava la figura e la persona del boia ce lo racconta bene questo spicchio di cronaca che abbiamo piluccato da una cronista d’eccezione, Zellide Fattiboni, cesenate dell’Ottocento, figlia libertaria del patriota Vincenzo Fattiboni protagonista locale delle prime riscosse cesenati del Risorgimento e per questo ferocemente imprigionato dalla polizia papalina. La nostra Zellide dedicò al padre un bel tomo: ‘Memorie’, miniera di notizie di varia umanità. Tra cui, appunto, la curiosa eccitazione che percorse Cesena in quel lontano 1854 per il passaggio in città di un noto boia del tempo, detto ‘Maestro Impicca’. La notizia era subito corsa di bocca in bocca: il boia avrebbe dormito nella nostra Rocca per poi recarsi a Macerata per una esecuzione colà. ‘Tutti lo sapevano e tutti erano curiosi di vederlo- scrive Zellide- Tra questi tutti, lo confesso ingenuamente, c’ero pure io: perché consideravo che se la civiltà cammina verrà un giorno in cui il carnefice sarà abolito e il suo nome cancellato dai dizionari… tranne che dai tiranni’. Scendendo dalla Rocca il carnefice doveva passare per la discesa di via Malatesta Novello, affollata già all’alba da gran gente, impaziente di vederlo. ‘Finalmente un grido: eccolo, eccolo. Il boia pigliava a scendere: due carabinieri lo precedevano e due lo seguivano. Di media statura, vestito di nero, camminava a passo lento: sarebbe sembrato un prigioniero se non avesse avuto uno stocco(lungo pugnale) al fianco e non avesse tenuto in ambo le mani due pistole, forse per far vedere che sarebbe stato pronto a far fuoco’. Era già capitato altrove che il boia, riconosciuto come tale, fosse stato preso a sassate. Nei secoli passati il carnefice era figura quanto mai invisa alla popolazione: un emarginato sociale, anche se corteggiato da loschi mercanti perché la corda degli impiccati ed altri tristi ‘souvenir’ delle esecuzioni avevano un vivace e scandaloso mercato. Ma nel nostro caso ’Maestro Impicca’ subì solo sguardi silenziosi quanto truci: alla fine della discesa trovò la carrozza che l’avrebbe portato, insieme alla scorta, al suo lugubre compito. Non sarà male- con buona pace dei boia- ricordare che l’Italia liberale, l’ultima arrivata tra le nazioni europee, aboliva nel 1889 le condanne capitali mentre in altre nazioni più ricche e moderne, in Europa e in America, si continuavano ad adoperare forche o ghigliottine. Nel 1930 il codice fascista ripristinava la pena di morte (era nello stile del regime). Ci penserà la Costituzione della nostra Repubblica democratica, nel 1947, a tornare giustamente ad abolire la pena di morte (art. 27), memore della grande lezione dell’illuminato Cesare Beccaria che già nel 1764, nel suo famoso ‘Dei delitti e delle pene’, aveva capito e dimostrato al mondo civile che non esiste un argomento decente a favore della pena di morte.