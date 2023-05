La siccità del Po e le conseguenze sul Savio

Il fiume Savio, che nasce sulle colline della Toscana e scorre per circa 126 km attraversando le province di Forlì-Cesena e Ravenna, è uno dei principali affluenti del Po. Quest’anno la situazione di siccità che sta colpendo il territorio ha fatto sì che il fiume Savio abbia registrato una diminuzione della portata idrica del 30% rispetto alla media degli ultimi anni. Come si vede al tumultuare dei flutti sotto le arcate del Ponte Vecchio di Cesena, nei primi mesi dell’anno si è sostituito un piccolo rigagnolo e al posto del grande bacino di raccolta sotto la cascatella nient’altro che una pozza d’acqua stagnante che lascia vedere il fondo e le strutture lignee delle fondamenta del ponte.

Le conseguenze di questo fenomeno sono molteplici e riguardano sia gli aspetti ambientali che quelli economici. In primo luogo, il calo della portata idrica del fiume Savio sta causando una riduzione della disponibilità di acqua per le attività umane, tra cui l’agricoltura, l’industria e il consumo domestico. In particolare, molte aziende agricole della zona stanno avendo difficoltà a irrigare i loro campi, con conseguenze negative sulla produzione.

In Emilia Romagna, il Savio gode di migliore salute grazie ad apporti pluviometrici ben più consistenti rispetto al resto del bacino, ma la situazione rimane critica e preoccupante. Negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi in diverse parti del mondo, tra cui anche in Italia. Uno dei fiumi più importanti del nostro paese, il Po, è stato recentemente oggetto di una crescente preoccupazione a causa del progressivo prosciugamento delle sue acque. Il Po è il fiume più lungo d’Italia, con una lunghezza di circa 652 chilometri, e attraversa diverse regioni del nostro paese, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il fiume è di fondamentale importanza per l’agricoltura e l’economia della regione, poiché fornisce acqua per l’irrigazione dei campi e per il trasporto delle merci. La siccità che sta colpendo il fiume Po e i suoi affluenti sta avendo gravi conseguenze sull’intero ecosistema fluviale della regione Emilia Romagna.

Classe I F

scuola San Domenico