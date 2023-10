La siccità ha le ore contate: "Ma gravi danni a cachi e kiwi"

La siccità non molla la presa, ma l’acqua ci sarà. Ancora poche ore e torneranno le piogge. Così dicono le previsioni. A garantire il fabbisogno della provincia ci pensa comunque il polmone d’acqua di Ridracoli che oggi misura poco meno della metà della sua capienza. Una situazione che comincia a maggio quando la riserva si riempie completamente. "Abbiamo iniziato l’estate con la diga piena – dice Tonino Bernabè (foto), presidente Romagna Acque – a giugno c’erano oltre 33 milioni di metri cubi. Iniziare l’estate con una disponibilità d’acqua così importante significa avere maggiori possibilità nel periodo estivo (quando i consumi crescono per le presenze turistiche) e autunnale. La diga di Ridracoli rappresenta il 50 per cento del fabbisogno idrico della Romagna. La quantità d’acqua nella diga è, in questo momento, poco più di 15 milioni di metri cubi. Ma la diga è in grado di produrre in un anno dai 52 fino ai 60 milioni di metri cubi di acqua". La siccità prolungata non ha causato problemi al polmone di Ridracoli. Le ripercussioni di questo autunno caldo e asciutto si sono viste sulle sorti dell’agricoltura. "Vi sarà capitato di vedere mezzi agricoli intenti a preparare i terreni letteralmente avvolti nella polvere sollevata dai macchinari: ecco, è l’immagine più eloquente degli effetti recenti della siccità – dice Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini - e le ripercussioni più negative sono proprio su questo fronte: in campagna ci si sta preparando alla semina dei cereali e servirebbe un altro livello di umidità nella terra per completare questa operazione al meglio, favorendo poi la successiva germinazione. Le principali colture sono ormai state raccolte, un clima più fresco e qualche pioggia in più avrebbero sicuramente giovato a kiwi e cachi, così come alle olive; mentre le orticole attualmente a dimora necessitano di essere irrigate con continuità. Il clima, purtroppo, è sempre meno prevedibile: le temperature anomale causano stress alle piante: in futuro dobbiamo immaginare di avere a disposizione piante sempre più resistenti agli stress climatici, come la siccità o i ritorni di freddo. Ne va della tenuta del nostro sistema e su questo la ricerca deve muoversi".

Annamaria Senni