La sicurezza del territorio tema elettorale

Le drammatiche immagini dei disastri provocati dall’alluvione in Toscana suonano come un campanello d’allarme per il prossimo inverno. Il cambiamento climatico e il ripetersi di episodi meteo estremi non lasciano che il ricordo del 16 maggio in Romagna si sedimenti (tanto più con migliaia di famiglie e aziende ancora in attesa di tornare a una vita normale). L’accumulo di legname e detriti sotto le arcate dei ponti ad ogni scroscio di pioggia desta preoccupazione. Il tema della messa in sicurezza del territorio, un programma da portare avanti negli anni con impegno e coerenza, dovrebbe essere ai primi posti dei programmi politici per le prossime elezioni.