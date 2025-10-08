"La sicurezza è necessaria all’impresa: dove si vive bene si produce meglio"

Il tema della sicurezza è stato al centro dell’incontro che il consiglio direttivo di Confartigianato cesenate ha tenuto con il parlamentare Jacopo Morrone (Lega, nella foto). "La sicurezza è un prerequisto fondamentale per il fare impresa – ha spiegato il Gruppo di Presidenza di Confartigianato – perché dove si vive bene si produce meglio e il nostro territorio presenta criticità, con i fenomeni delle aggressioni e dei vandalismi in luoghi sensibili, come la zona attorno alla stazione, i furti nelle case e nelle aziende e il fenomeno crescente della baby gang". Morrone ha raccolto le sollecitazioni della platea e ha messo in luce l’impegno del Governo che comprende anche il potenziamento degli organici della forze dell’ordine. Fra gli altri temi emersi nel confronto la necessità di una cura più puntuale del territorio, esplosa dopo l’alluvione, e la tipicità urbanistica di insediamenti produttivi costruiti regolarmente su territori rivelatisi fragili, con aggravi di incombenze e costi da sostenere.

A livello parlamentare c’è grande attesa da parte degli imprenditori per la nuova legge sull’artigianato che riconosca pienamente il ruolo al settore produttivo e sia più a misura della modernità di un settore fortemente innovato. Confartigianato ha espresso favore per il ddl Montagna, rimarcando tuttavia che saranno i decreti attuativi a garantire efficacia alla legge e reale sostegno al territorio, come ha concordato l’on.Morrone.