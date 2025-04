La sicurezza è rimasta senza voce

La sicurezza percepita non c’entra. Meglio parlare di insicurezza reale. Mancano uomini, donne, mezzi e presto anche la centrale operativa. Lo dicono da tempo i sindacalisti. Nelle ultime settimane si sono aggiunte le parole infuocate di politici del centrosinistra, preoccupati per la sparizione di un servizio importante. E poi c’è il silenzio assordante di chi, ai temi della sicurezza, ne ha fatto una bandiera. Ma non adesso. E dire che molti esponenti del centrodestra (leggasi i parlamentari) avrebbero una corsia preferenziale a Roma per impedire di sguarnire il nostro territorio. Poche settimane fa si raccoglievano firme per sostenere le forze dell’ordine a gran voce. Ora, improvvisamente, sono diventati afoni.