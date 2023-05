La sindaca di Sogliano "Imprenditori nostri eroi"

"Gli imprenditori che decidono di fare impresa nelle zone montane e collinare sono degli eroi". Così ieri mattina Tania Bocchini sindaca di Sogliano al Rubicone ha avuto l’opportunità di rivolgersi ai microfoni di Rai News 24 per discutere in merito alla situazione di Montetiffi e dell’intero Comune di Sogliano al Rubicone. Durante l’intervista la sindaca ha posto l’attenzione sugli imprenditori che hanno scelto di investire nell’artigianato, nell’agricoltura e nel turismo nelle zone montane e collinari, definendoli veri e propri eroi e ha continuato.

"Contribuiscono – ha detto – in modo significativo all’economia locale e alla preservazione delle tradizioni artigianali e rappresentano un punto di forza per la comunità, generando occupazione e sostenendo la vitalità del territorio".

La sindaca ha sottolineato che la situazione di Montetiffi e del Comune di Sogliano al Rubicone richiede un’attenzione particolare, soprattutto dopo l’alluvione che ha causato gravi danni e l’emergenza frane che ne è derivata. Ha evidenziato la necessità di interventi tempestivi e mirati per garantire la sicurezza dei cittadini e la ripresa delle attività economiche".

Sull’altro versante Daniela Dellachiesa vicesindaca di Roncofreddo dice: "La frazione di Ardiano risulta tra le località più colpite dall’alluvione come Monte Aguzzo, Oriola, Diolaguardia. I danni hanno interessato in alcuni casi abitazioni private, che pur non essendo state danneggiate nella struttura, sono pericolosamente circondate da movimenti del terreno molto vicini ai fabbricati. A questo si aggiunge una viabilità di fatto compromessa, che non potrà essere ripristinata a breve. A Monte Bora si trovano ancora diverse famiglie isolate,nonostante il lavoro dei Vigili del Fuoco.

Gli abitanti già dal primo giorno in cui erano cessate le piogge si sono armati di motoseghe e guanti e hanno incominciato a tagliare le numerose piante trascinate sulla strada dagli smottamenti. Con loro tanti volontari: i ragazzi della Romagna off road 4x4, due volontari del corpo di protezione civile comunale di Savignano sR, e tanti volontari della Croce Verde di Gambettola. Gli abitanti di Monte Brao hanno offerto ogni giorno il ristoro di mezzogiorno ai volontari. Ora si attendono macchine operatrici adeguate per poter affrontare l’ultima e più grossa frana che ostruisce la strada".

È salito ieri a Montetiffi anche l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori accompagnato dal consigliere regionale Massimo Bulbi, che hanno visitato inoltre il castello di Sorrivoli nel comune di Roncofreddo, altra frazione falcidiata dalle frane.

Ermanno Pasolini