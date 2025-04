La sindaca in visita alla storica carrozzeria

La sindaca Tania Bocchini ha ripreso il suo tour tra le aziende del territorio, facendo visita alla carrozzeria Montanari. Fondata nel 1980 da Tonino Montanari, questa storica realtà locale ha saputo crescere e consolidarsi nel tempo, distinguendosi per la qualità del lavoro e la passione artigianale. Dal 2020, con il pensionamento del fondatore, l’attività è passata nelle mani del figlio Davide Montanari, che porta avanti con dedizione l’eredità di famiglia. La carrozzeria Montanari si occupa non solo di riparazione di autovetture, ma anche del restauro di auto e moto d’epoca, preservando così il valore e il fascino di veicoli storici. Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Visitare la carrozzeria Montanari significa entrare in un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano. È un esempio concreto di come la passione per il proprio lavoro e la volontà di migliorarsi continuamente possano portare avanti una realtà familiare di successo. Il nostro territorio è ricco di eccellenze artigianali e imprenditoriali che meritano di essere valorizzate e sostenute". Con questa visita, la sindaca conferma il suo impegno a conoscere da vicino le imprese locali, ascoltandone le esigenze e promuovendo il loro valore all’interno della comunità. Il tour tra le aziende del territorio proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazione e mondo produttivo.

