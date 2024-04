La sindaca lascia tra le lacrime:: "Non c’era più accordo con il Pd"

Per la sindaca di Gambettola Letizia Bisacchi il quinquennio si conclude con un po’ di commozione e un po’ di amarezza contrariata verso il Pd, il suo partito. Prima di lasciare la carica, omìè noto non è si è ricandidata peri l seocndo mandato, ha presentato ai cittadini il resoconto dei cinque anni e nel finale quando gli è arrivato un mazzo di fiori si è commossa.

Subito amici e famigliari gli si sono stretti intorno. "Non mi sono ricandidata alle elezioni comunali del 8 e 9 giugno – ha detto la sindaca uscente - perché non c’erano i presupposti con la mia parte politica".

Nella sala Fellini affollata di gambettolesi insieme a Letizia Bisacchi c’erano i suoi assessori: Marcello Pirini, Serena Zavalloni, Maurizio Pracucci e Ivano Piraccini hanno parlato di ciò che è stato fatto nei cinque anni della loro amministrazione, la sindaca ha rimarcato il fatto che il suo mandato è stato fortemente segnato dagli avvenimenti accaduti come la pandemia, l’esondazione del Rigossa e le scosse sismiche su Gambettola:

"Quelle emergenze senza precedenti – ha detto la Bisacchi - hanno richiesto uno sforzo enorme di riorganizzazione di tutti i servizi al cittadino, dalla scuola alla mensa, dagli uffici comunali ai trasporti".

"Nonostante le difficoltà il lavoro fatto – ha detto Bisacchi– è stato tanto e ininterrotto per cinque anni. La giunta uscente lascia a chi verrà dopo alcuni risultati importanti, uno per tutti: il parco di 33.000 mq. con 3282 alberelli che fra una decina di anni saranno un grande polmone verde per Gambettola".

L’assemblea pubblica sul finale è stata segnata dall’intervento di Bruno Gobbi che ha presentato la petizione di mille firme di cittadini, raccolte per convincere sia Letizia Bisacchi e sia il Partito Democratico a rivedere le loro decisioni. Ha preso la parola anche Eugenio Battistini, del Pd, candidato sindaco per lo schieramento di centrosinistra, che ha detto. "L’ho già fatto e voglio continuare a parlare con Letizia Bisacchi dei dettagli dei progetti che lascia, voglio esprimere gratitudine a lei e agli amministratori che per 5 anni in mezzo a tante emergenze hanno fatto tanto per la nostra comunità. Se avremo il consenso – ha concluso Battistini - nella nostra squadra ci saranno esponenti di primaria importanza della amministrazione Bisacchi".