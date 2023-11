La sindaca Monica Rossi spiega:: "Abbiamo già saldato il debito"

Alla sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi (foto) non vanno giù le critiche della capogruppo di opposizione Ombretta Farneti a proposito del mancato pagamento delle spese legali in seguito alla sentenza di condanna della Corte d’appello di Bologna in merito alla causa relativa ai danni subiti dall’allevamento dell’azienda agricola Faeti, reso inagibile dalle ripetute frane della rupe di Montesasso iniziate nel 2001. "E’ una vicenda costruita ad arte e raccontata in maniera distorta dalla consigliera Farneti al solo fine di screditare un’Amministrazione che non ha nulla da rimproverarsi".

Nel processo di primo grado il Comune non era stato ritenuto responsabile, ma in appello la situazione è mutata ed è stato condannato a pagare quasi 180.000 euro. Le Assicurazioni Generali (in nome e per conto dell’Amministrazione comunale) hanno saldato il danno all’azienda agricola versando 125.000 euro; restavano le spese legali (45.077,35) che erano di competenza del Comune, ma non sono state pagate, rischiando quindi il pignoramento della somma. L’avvocato Stefano Spinelli che difende l’azienda Faeti ha fatto un atto di precetto al quale il Comune si è opposto, ma il giudice ha rigettato l’opposizione e alla fine, benché in ritardo, il Comune ha pagato: il bonifico è arrivato a destinazione giovedì 2 novembre.

Monica Rossi se la prende con la consigliera Farneti: "Ha fatto molto rumore per nulla, come direbbe Shakespeare, perché anche lei il 29 giugno votò la delibera per il riconoscimento del debito e la costituzione di una riserva legale. Quindi non abbiamo dovuto tagliare alcun servizio, né lo taglieremo in futuro".

Dopo l’avvenuto pagamento è probabile che ci sia un incontro per trovare una soluzione alla difficile situazione nella quale si trova l’azienda agricola Faeti.

Paolo Morelli