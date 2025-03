La sindaca su via Rudigliano:: "I residenti possono percorrerla"

La strada è stata chiusa, si può transitare solo a piedi. Ai cittadini non è stata fornita alcuna spiegazione, così si sono rivolti a noi di Fratelli d’Italia. La situazione è insostenibile". Marina Conti, coordinatore di FdI del Comune di Roncofreddo, commenta così la decisione dell’amministrazione comunale di chiudere via Rudigliano Bassa ad Ardiano senza preavviso, limitandone l’accesso solo a piedi. E continua: "Alcune famiglie sono impossibilitate ad accedere alle proprie abitazioni con i mezzi, mentre i proprietari terrieri non riescono più a raggiungere le loro terre con i veicoli. La cosa più preoccupante, però, è che questo provvedimento obbliga i residenti a percorrere un tragitto che triplica la distanza per raggiungere le località limitrofe. Un allungamento che rende ogni spostamento più complicato, costoso e insostenibile. Le persone coinvolte sono in questa situazione senza avere ricevuto alcuna comunicazione preventiva da parte delle autorità competenti". A Marina Conti risponde la sindaca Sara Bartolini: "Questa strada è chiusa da maggio 2023, ma è libera per i residenti che devono passare con i loro mezzi e per i mezzi di soccorso. Già fatti molti lavori di somma urgenza per permettere ai residenti di passare".