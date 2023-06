La sinistra si mobilita in difesa della sanità pubblica per tutti

Due manifestazioni per difendere – e rilanciare – il ruolo della sanità pubblica. Il tema, reso attualissimo dal covid, non può permettersi di passare in secondo piano nemmeno ora. L’Italia, che per decenni ha vantato uno dei migliori sistemi sanitari a livello mondiale, oggi, tra tagli e nuove esigenze della collettività, si trova a navigare in acque troppo turbolente per chi rivendica l’universalità del (miglior) diritto alla cura. Con questo spirito ieri Casa Bufalini ha ospitato un incontro che ha visto la presenza di Federico Morgagni, Vasco Errani ed Elena Baredi che nell’ambito del Movimento per la Difesa della Sanità Pubblica hanno presentato due eventi dedicati all’argomento, il primo dei quali si svolgerà oggi a alle 11 in piazza del Nettuno a Bologna, seguito dalla manifestazione nazionale in programma a Roma il 24 giugno. La petizione del Movimento ha raccolto finora 128mila firme. Oltre al sindaco Enzo Lattuca, sono intervenuti anche i lavoratori che operano nell’ambito della sanità e che hanno segnalato le tante criticità legate al settore. "Oltre al tema delle nuove assunzioni e dei giusti riconoscimenti al personale – ha per esempio commentato Delia Cangini, ematologa all’Irst di Meldola – serve fare i conti con le nuove necessità di una popolazione che invecchia: tante patologie che in passato non lasciavano scampo, ora possono essere curate, magari cronicizzandosi, il che significa che per ogni percorso terapeutico servono budget importanti da rinnovare anno dopo anno. E non solo per le malattie più gravi, ma anche per quelle meno aggressive ma molto più diffuse, come per esempio il diabete". La riflessione, rilanciata sia da Errani che da Baredi, è dunque quella di alimentare il dibattito sul tema, trovando budget (tramite la fiscalità generale) per aumentare i finanziamenti specifici. Tema particolarmente valido nel Belpaese, dove lo Stato investe poco più del 6% del Pil nel comparto socio sanitario, meno rispetto alla media europea: "Nel nostro Paese ogni anno 3 o 4 milioni di persone rinunciano alle cure per ragioni economiche. E’ inaccettabile. Come è inaccettabile trovarsi davanti agli occhi, come accede in questa sala, una prescrizione per una visita nel reparto di medicina nucleare prevista per il febbraio del 2026. Il problema non rischia di presentarsi, è già qui, ora. E deve essere risolto".

Luca Ravaglia