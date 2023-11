La SIS festeggia i 50 anni di vita. E a celebrarla va anche Gozzoli

Una delle aziende storiche di Cesenatico festeggia i 50 anni di attività. E’ la SIS (Società Infissi Sala), costituita nel lontano 1973 e fondata da tre fratelli, Andro, Antonio e Walter Riciputi. Ufficialmente la ditta è nata esattamente mezzo secolo fa, tuttavia l’azienda esiste da molto prima, da quando cioè i tre fratelli erano molto giovani e praticamente lavoravano in casa. Oggi ai tre fratelli originariamente fondatori e soci si è aggiunto Roberto, figlio di Walter. La SIS è conosciuta da tutti per essere una ditta solida, al suo interno vi lavorano 11 dipendenti, ha lavori in tutta Italia e non soltanto in Emilia Romagna.

Ieri mattina per la meritata ricorrenza dei 50 anni di attività nella sede della SIS si è recato anche il sindaco Matteo Gozzoli per festeggiare (foto) con i titolari di quest’azienda che rappresenta un’eccellenza per il territorio.