La Skate School Cesena sulla cresta dell’onda

Da tutta Italia, ma anche dal Belgio e dalla Spagna fino a Cesena, per coltivare al meglio il proprio talento sullo skateboard. La ragione che spinge a macinare migliaia di chilometri per raggiungere il nostro fazzoletto di Romagna sta nel talento e nella professionalità degli istruttori della Skate School Cesena, uniti alle funzionalità delle strutture a disposizione dell’associazione, che con le rampe del suo ‘Skatepark 101 Sb’ è riuscita a mettere a disposizione spazi che hanno pochi eguali a livello nazionale. A parlare sono i numeri, a partire da quelli degli iscritti che stagione dopo stagione si mantengono su soglie che spaziano tra gli 800 e i mille. E questi si aggiungono i risultati, anche internazionali, che certificano il talento di chi sogna in grande volando con una tavola a ruote sotto i piedi.

"L’interesse e la passione sono in forte crescita – conferma Mattia Cecchetti – perché quello che abbiamo saputo creare a Cesena è un luogo dove ognuno si sente a casa. Cominciamo dai corsi per i piccolissimi e cresciamo progressivamente, coinvolgendo tutte le età, maschili e femminili. E questo è solo l’inizio, perché abbiamo all’orizzonte importanti progetti per alzare ulteriormente l’asticella, con l’intento di crescere di competitività, anche a livello internazionale". I mesi alle spalle parlano di tanti traguardi raggiunti, a partire da quelli della Winter Skateboard League, ideata proprio da Cecchetti, in collaborazione con altre realtà italiane alle quali è si aggiunto l’avvallo della federazione. Nelle quattro tappe che hanno coinvolto Milano, Venezia e Pescara prima del gran finale in Romagna, hanno primeggiato i cesenati: Andres Martin ha vinto la categoria open maschile, Irene Panzavolta si è messa al collo l’oro nella open femminile, mentre Johan Gregori e Matilde Solieri hanno trionfato rispettivamente nelle graduatorie juniores maschile e femminile.

Non basta. A maggio 5 atleti della Cesena Skete Shool sono andati a Parigi per partecipare al Far’n’high International skate contest nel quale tutti hanno raccolto ottimi risultati, a partire da Irene Panzavolta, quarta nella categoria open femminile e da Riccardo Gnocchi, 21esimo in quella maschile. Il 14 e il 15 giungo Roma ha ospitato i campionati mondiali: tre dei cinque atleti della nazionale italiana erano tesserati della Skate School di Cesena e hanno ottenuto i migliori risultati del gruppo. Nello specifico, Irene Panzavolta è arrivata ventesima in ambito femminile, tallonata da Gaia Urbinati ventiquattresima, mentre Andres Martin si è classificato quarantasettesimo tra gli uomini. Chiude il cerchio – per ora - l’esperienza alla Mystic Cup di Praga del 28 e 29 giugno. Maicol Fantini ha sfiorato la semifinale e Riccardo Gnocchi si è piazzato ventunesimo, ma tutti e nove i rider affiliati alla Skate School cesenate hanno strappato applausi.

Luca Ravaglia