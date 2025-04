La ’Social Pedalèda’. In bici lungo il Pisciatello

Ieri al ristorante Well Done in piazza della Liberà è stata presentata la prima edizione de ‘La Social Pedalèda’, un evento gratuito in programma domenica 4 maggio aperto a tutti i tipi di bici e che si svilupperà lungo la Ciclovia del Pisciatello, collegando Cesena con Cesenatico. L’idea nasce non solo per sensibilizzare e incentivare l’utilizzo della bici come mezzo di svago, ma anche per promuoverla come alternativa all’auto per raggiungere il mare: il tutto col piacere di pedalare in compagnia e in totale sicurezza, evitando il traffico.

Di fatto – secondo gli organizzatori - con le infrastrutture giuste lo spostamento in bici diventa una validissima alternativa, competitiva anche in termini di tempo. A promuovere l’iniziativa sono stati Andrea Piccinini e Michela Pentericci, sui social meglio noti come ‘Bike like a couple’ che hanno trovato la collaborazione di Legambiente Forlì-Cesena, Matilde Studio e ‘Azzurro come il Pesce’ e il patrocinio dei Comuni di Cesena e Cesenatico. L’iscrizione è gratuita e la partecipazione è aperta a ogni tipo di bici. Per ragioni organizzative è consigliato iscriversi attraverso l’apposito link dedicato all’evento (www.instagram.com/lasocialpedaleda). I primi 100 iscritti riceveranno la t-shirt de ‘La Social Pedalèda’, realizzata con il contributo dell’azienda Styma di Cesena. Il ritrovo sarà a Cesena in piazza della Libertà alle 9.30, con partenza alle 10.

L’arrivo è previsto a Cesenatico in piazza Ciceruacchio alle 12. A seguire, per chi vorrà, ci sarà un pranzo con menù convenzionato nell’ambito della manifestazione ‘Azzurro come il Pesce’. Il percorso è adatto a tutti e privo di difficoltà altimetriche. La maggior parte del tracciato si svilupperà seguendo la Ciclovia del Pisciatello, su pista ciclabile e ciclo-pedonale con alcuni brevi tratti su strade secondarie. Gli incroci e gli attraversamenti pericolosi saranno presidiati dalla polizia locale, ma il percorso non sarà segnalato. L’andatura sarà di gruppo, piacevole e adatta a tutti i partecipanti. In testa e in coda saranno presenti membri dello staff per compattare il gruppo.

Nei pressi di piazza Ciceruacchio sarà poi predisposto un parcheggio bici riservato ai partecipanti. Gli organizzatori consigliano in ogni caso di dotarsi di un lucchetto per evitare spiacevoli disavventure e raccomandano l’uso del casco, oltre ovviamente al rispetto del codice della strada.