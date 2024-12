La società Glamping assume personale qualificato nel turismo

Ci sono posti di lavoro disponibili al Cesenatico Camping Village e al Pineta sul Mare. La società Glamping Cesenatico è alla ricerca di personale qualificato nel settore turistico per prenotazioni e ricevimento clienti. I requisiti richiesti sono esperienza nel settore e conoscenza delle lingue straniere, in particolare inglese e tedesco. Le condizioni contrattuali proposte sono l’assunzione come impiegato specializzato e la retribuzione è in linea con gli standard contrattuali. Le persone interessate possono inviare il curriculum vitae a danielfagioli@campingcesenatico.it ed avere informazioni allo 0547 81344. La società Glamping dà lavoro a una sessantina di persone, quasi tutte del territorio, di cui la metà assunte stabilmente.