La solidarietà a quota 128 quintali. Donati alimentari e pannolini

Ammonta a 128 quintali di prodotti alimentare e oltre 1.500 prodotti per l’igiene personale, per la casa e pannolini, il risultato della ‘Raccolta solidale’ animata dai dodici quartieri cesenati con l’obiettivo di sostenere le persone e le famiglie in particolari momenti di difficoltà economica e organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cesena e con diversi altri enti e associazioni del territorio (Caritas parrocchiali, associazione San Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppi Scout, Masci, Parrocchie, Banco di Solidarietà Cesena, Emporio Solidale e Cucine Popolari). Sabato scorso si sono mobilitati numerosi volontari e dalle 9 alle 18, nelle postazioni davanti ai supermercati e negozi aderenti all’iniziativa, hanno raccolto i prodotti donati dai cittadini, superando alla fine il quantitativo raggiunto l’anno scorso. I prodotti donati saranno consegnati dai Quartieri alle Associazioni di volontariato di riferimento che, a loro volta, si occuperanno di destinarli ai nuclei familiari più fragili.

Gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa sono: Conad City Viale G. Finali; Conad City Foro Annonario; IN’S Mercato di Via Roversano; supermercati Conad di Ponte Abbadesse, Montefiore, Case Finali e e Oltresavio; Famila di Via Marzolino; Eccomi Via Romea; Famila Torre del Moro; Famila Piazza A. Magnani; DI PIU’ Via Emilia Ponente; Minimarket di San Carlo; Alimentari Erica a San Carlo; Macelleria Zani di San Carlo; Famila San Vittore, Calisese e Case Missiroli; CONAD CITY Macerone; Svelto A&O di Mazzotti a Ruffio; Vivo Mio Ponte Pietra; Conad City Pievesestina; Daniele e’ Rumagnol; Famila Market di Martorano; Conad City di Ronta, Martorano e Borello; Crai di Borello; Famila di via Madonna dello Schioppo; Supermercato ECCOMI di via Giordano Bruno; Conad di Villachiaviche; Supermarket Quattro B. BABBI di Calabrina.