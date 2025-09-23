La solidarietà costa solo 1 euro. La lotteria che non bada ai profitti

Un solo euro per compiere un gesto di solidarietà. Festeggia un quarto di secolo la Lotteria della Solidarietà, la raccolta fondi, giunta alla 25ª edizione, ideato da don Dario Ciani, una preziosa occasione per l’autofinanziamento del Non Profit locale a livello provinciale. "La Lotteria rappresenta un esempio virtuoso di sinergia fra associazionismo, istituzioni e imprese – ha detto Alberto Bravi presidente di Amici di don Dario – al fine di promuovere il volontariato e consolidare buone prassi sul territorio. Dalla sua istituzione ad oggi, la Lotteria ha destinato al finanziamento del terzo settore ben 552.173 euro, risorse, che, in molti casi, sono state particolarmente preziose per avviare nuove associazioni e progetti di welfare innovativo".

L’iniziativa, promossa da associazione Amici di don Dario Odv, Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e VolontaRomagna Odv, è sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dalla Bcc Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e da diverse imprese e negozi del territorio. Con il patrocinio dei Comuni di Forlì, Cesena, Cesenatico, Castrocaro Terme - Terra del Sole, Forlimpopoli, Galeata, Sarsina, Gambettola e S. Mauro Pascoli, e con i media partners: il Resto del Carlino, il Corriere Romagna e il quotidiano online ForlìToday.

Attraverso la vendita dei biglietti (del costo 1 euro) gli organismi del terzo settore potranno autofinanziare i propri progetti, per mezzo del 70% di quanto incassato: il rimanente 30%, verrà destinato parte al finanziamento di progetti solidali, scelti, fra quelli presentati da un’apposita commissione, che valorizzerà in primis innovazione e progettualità di rete e parte al Fondo Carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa Circondariale di Forlì.

Quest’anno saranno 50mila i biglietti stampati e venduti. Il primo premio è un buono vacanza di 1.500 euro in un villaggio del Club del Sole, secondo e terzo premio buono acquisto di 600 euro e di 300 euro euro da Casadei Centro Radio e Tv. Il biglietto contiene 13 buoni omaggio per la consumazione gratuita di 7 caffè e per l’ingresso gratuito a 6 musei del territorio, Museo San Domenico, il Museo Archeologico di Forlimpopoli, il Museo di Pianetto, il Museo della Marineria, il Parco Pascoli di S. Mauro Pascoli e Rocca delle Caminate. Gli altri 150 premi sono buoni spesa, a cui contribuiscono diverse aziende, fra cui Club del Sole, Casadei Expert e diversi Supermercati Conad. La vendita dei biglietti si protrarrà fino all’estrazione dei tagliandi vincenti: venerdì 30 gennaio 2026, alla sede dell’associazione Amici di don Dario a Forlì. I biglietti possono essere ritirati a Forlì all’Associazione Amici di don Dario (via Dandolo, 18 - tel. 0543.21900 – e mail: amicidisadurano@cssforli.it), e a Cesena alla sede di Volontaromagna (via del Serraglio, 18 - tel 0547 612612 – e mail: info.forlicesena@volontaromagna.it).