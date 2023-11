La solidarietà degli artigiani per gli alluvionati

La solidarietà di Anap, l’associazione degli artigiani pensionati, non ha confini e a oltre sei mesi di distanza dall’alluvione, nel mezzo di un percorso di ripartenza in atto non senza difficoltà, Anap Confartigianato Cuneo ha donato a tre associati romagnoli alluvionati dei territori di Cesena, Forlì e Ravenna un contributo di duemila euro cadauno per sostenere la ripartenza. "Per quanto riguarda Anp cesenate - dichiara la coordinatrice Anap Cristiana Sozzi – si tratta dell’associata Franca Magnani, che ha avuto l’abitazione allagata. “La cerimonia, semplice ed informale – aggiunge il presidente Anap Ivano Scarpellini - è stato un esempio di come Anap sia una grande casa comune per tutti gli artigiani pensionati dove possono trovare ambiti di socialità , iniziative culturali, artistiche, sanitarie e anche una rete solidale che scorre lungo tutte le strutture dello stivale. Il valore di questa iniziatuiva è anche simbolico, invita a non dimenticare la Romagna in sofferenza e le sue persone. Confartigianato Persone è la struttura di Confartigianato che riunisce i servizi diretti a semplificare e rendere più agevole la vita dei cittadini, lavoratori, pensionati e persone che si rivolgono ad essa. Protagoniste sono le quattro strutture che la compongono (Anap, Inapa, Caaf ed Ancos quali, occupandosi di settori diversi, sono in grado di offrire un servizio completo ed efficiente alle persone".