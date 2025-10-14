La solidarietà del quartiere Boschetto dopo l’incendio

Ha colpito molto i cittadini di Cesenatico ed i residenti del quartiere Boschetto, l’incendio che sabato notte ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio, angolo viale Torino. E’ confermato che l’incendio è stato causato da una scintilla sprigionata dal corto circuito di un freezer installato nella terrazza sulla facciata di un appartamento al primo piano, dove vive una famiglia di quattro persone. I due figli erano fuori casa con amici ed all’interno c’erano soltanto moglie e marito, che sono stati avvisati da una vicina della presenza di fumo. È stata una chiamata fondamentale, che ha consentito ai proprietari dell’abitazione di mettersi in salvo, mentre sul posto si precipitavano i carabinieri e poi la Polizia locale, in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. I danni sono ingenti, in quanto le fiamme, dopo aver bruciato la parte esterna dell’appartamento, hanno divorato tende, infissi, porte, arredi e oggetti vari, devastando la sala della zona giorno e sprigionando un denso fumo. La famiglia con il prezioso aiuto di amici, è riuscita ad accatastare in giardino parte delle cose distrutte o danneggiate. Il fumo ha annerito anche le pareti e gli arredi di due abitazioni confinanti, che sono state danneggiate ma non hanno problemi di agibilità. La palazzina è assicurata contro l’incendio.

g. m.