CronacaLa solidarietà del quartiere Boschetto dopo l’incendio
14 ott 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
La solidarietà del quartiere Boschetto dopo l’incendio

Le fiamme causate dal corto circuito di un freezer in terrazza.

I proprietari con l’aiuto di amici, sono riusciti a liberare dall’abitazione gli oggetti bruciati

Per approfondire:

Ha colpito molto i cittadini di Cesenatico ed i residenti del quartiere Boschetto, l’incendio che sabato notte ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio, angolo viale Torino. E’ confermato che l’incendio è stato causato da una scintilla sprigionata dal corto circuito di un freezer installato nella terrazza sulla facciata di un appartamento al primo piano, dove vive una famiglia di quattro persone. I due figli erano fuori casa con amici ed all’interno c’erano soltanto moglie e marito, che sono stati avvisati da una vicina della presenza di fumo. È stata una chiamata fondamentale, che ha consentito ai proprietari dell’abitazione di mettersi in salvo, mentre sul posto si precipitavano i carabinieri e poi la Polizia locale, in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. I danni sono ingenti, in quanto le fiamme, dopo aver bruciato la parte esterna dell’appartamento, hanno divorato tende, infissi, porte, arredi e oggetti vari, devastando la sala della zona giorno e sprigionando un denso fumo. La famiglia con il prezioso aiuto di amici, è riuscita ad accatastare in giardino parte delle cose distrutte o danneggiate. Il fumo ha annerito anche le pareti e gli arredi di due abitazioni confinanti, che sono state danneggiate ma non hanno problemi di agibilità. La palazzina è assicurata contro l’incendio.

g. m.

