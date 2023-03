"La solidarietà non basta"

Solidarietà dell’Associazione Scuole Autonome di Forlì Cesena al preside aggredito e condanna dell’atto. "ma questo non basta" dice l’associazione in una nota, citando i tanti episodi simili. " E’ ora di dire basta, ma condannare non è ormai più sufficiente: è anche il momento di aprire una profonda

riflessione fra le istituzioni, le comunità scolastiche, la rete delle famiglie e tutte le altre rappresentanze di

utenti della scuola.

Al di là dei gesti violenti, che per fortuna sono ancora casi rari anche se sempre più frequenti nelle cronache,

vi sono sempre più spesso gesti di tracotanza verbale, di intimidazioni, minacce, diffide, ricorsi,

contestazioni da parte di stakeholders della scuola che rivelano una richiesta di approfondimento a tutto

campo, da fare con gli operatori della scuola".