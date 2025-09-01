La solidarietà scatta sui pedali con la sfida ’Randa-Bene’

Il fondo valle delle Felloniche, nel cuore della valle del Rubicone, si è colorato di rosa, ieri mattina, per la ‘Randa-bene’, la nuova iniziativa benefica pensata dalle ‘Randagie by Matteoni’. Capitanate da Morena Matteoni, titolare dello storico negozio di Sant’Ermete, le ‘Randagie’ sono un folto gruppo di cicliste di tutte le età, provenienti in gran parte dalle province di Rimini e Forlì-Cesena. La ‘Randa-Bene’, ieri, ha visto sfidarsi, su un circuito di circa 15 km, 43 cicliste - e altrettanti ciclisti - in un percorso cronometrato, a coppie, con partenze scaglionate: il modello cui ci si ispirava erano le ‘crono’ dei grandi giri, come il Tour de France o il Giro d’Italia. Naturalmente, tutto è stato fatto con spirito goliardico e senza alcun intento competitivo, nel rispetto rigoroso del codice della strada (le strade interessate non erano chiuse al traffico). La ‘gara’ si è tramutata, quindi, in una vera e propria festa, con la partecipazione spontanea di passanti, cittadini e altri ciclisti che si trovavano in zona: le Felloniche, come tutta la valle del Rubicone, sono strade assai battute – si sa - dai ‘ciclisti della domenica’. La somma raccolta durante la ‘Randa-Bene’ – ha reso noto Morena Matteoni - ammonta a circa 1.500 euro e sarà ripartita equamente a sostegno di due realtà del Riminese, scelte dalle stesse ‘Randagie’. Si tratta della cooperativa sociale ‘Montetauro’, centro residenziale e casa-famiglia per persone con disabilità a Coriano; e del rifugio ‘Ulmino’, che ad Albereto accoglie cani anziani e malati.

Maddalena De Franchis