La sostenibilità in azienda. Parte il tour di Confartigianato

L’edilizia sostenibile al tempo dei cambiamenti climatici è il tema al centro del convegno che Confartigianato Federimpresa Cesena promuove oggi alle 18 nella sede cesenate di via Alpi. Si tratta del primo di una serie di eventi che Confartigianato Cesena propone in occasione della prima edizione nazionale della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità organizzata da Confartigianato nazionale. Introdurrà i lavori Daniela Pedduzza, del Gruppo di Presidenza Confartigianato Cesena. Interverranno Roberto Gabrielli, ex dirigente Urbanistica Regione Emilia-Romagna, su ‘La nuova pianificazione territoriale alla luce dei cambiamenti climatici e delle esigenze di rigenerazione urbana’; Francesco Nesi, direttore scientifico di Zephir Passivhaus Italia su ‘La prospettiva delle nuove costruzioni e dell’edilizia sostenibile’, Andrea Baraghini, presidente della Filiera Costruzioni Confartigianato Cesena su ‘Il punto di vista e le proposte delle imprese del settore’ . Al convegno si accompagnerà ‘Territorio in transizione, primo Tour della Sostenibilità’ in programma giovedì 26 e venerdì 27 ottobre, iniziativa di formazione e matching tra imprese, che porterà Confartigianato a visitare un gruppo selezionato di aziende del territorio che si contraddistinguono per avere avviato esperienze importanti sul fronte della sostenibilità nelle sue principali declinazioni: energia, welfare, sicurezza, credito e ambiente. Giovedì mattina le imprese visitate saranno Er Lux (installazione e manutenzione impianti elettrici), Mpc srl (azienda metalmeccanica), Errebi Plast (lavorazione materie plastiche e componenti per calzature). Venerdì sarà la volta di ‘Il Solco’ (servizi di raccolta e smaltimento rifiuti) e Siropack Italia (Packaging agroalimentare e farmaceutico) nel cui stabilimento la Settimana si concluderà con un Forum sulla sostenibilità, con il contributo del prof. Augusto Bianchini, del Dipartimento di Ingegneria industriale Unibo. "Transizione energetica e frontiera green sono percorsi ineludibili per le imprese artigiane - mette in luce il Gruppo di Presidenza di Confartigianato -.Senza energia non si produce e non si può essere competitivi. E per essere competitive, le imprese non possono subire i continui aumenti dei costi energetici. Dobbiamo pertanto mirare a diventare indipendenti per l’approvvigionamento di energia, puntando sulle fonti alternative e pulite e cogliendo le sfide della trazione ecologica".