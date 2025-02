La Sp11 riapre ai mezzi pesanti

Si avvicina il giorno della fine dei lavori e di conseguenza della riapertura totale della strada provinciale in località Ca’ di Quaiotto nel comune di Sogliano al Rubicone. Lunedì scorso le condizioni meteorologiche hanno permesso la realizzazione della segnaletica orizzontale dopo che il 20 gennaio scorso era stato realizzato il collaudo statico dell’intervento e ieri è stata riaperta al traffico la strada, per il momento sempre a senso unico alternato regolato da semaforo. La novità rilevante è che non sono più necessarie limitazioni di sagoma e massa, pertanto i mezzi pesanti non dovranno più percorrere deviazioni. Durante la prosecuzione dei lavori e sino alla loro completa realizzazione la velocità all’interno del cantiere non può superare il limite massimo di 30 km orari ed è disposto il divieto di sorpasso. La conclusione dei lavori è prevista tra circa un mese, salvo imprevisti. Proseguono le operazioni sulla corsia direzione Sogliano per la formazione della rete scolante a cui seguiranno il ripristino del marciapiede e le opere di protezione della scarpata. L’intervento finanziato dall’ordinanza n. 13 del Commissario straordinario alla ricostruzione ha permesso di ripristinare la viabilità e di mettere in sicurezza la Sp11 in località Ca’ di Quaiotto in prossimità del bivio con la Sp 79 "Riopetra", dove gli eventi del maggio 2023, per effetto di un ampio fronte di frana sulla scarpata di valle, avevano causato un importante dissesto strutturale della strada, dimezzando la carreggiata. Il costo complessivo dell’opera è di un milione e mezzo di euro e i lavori sono realizzati dal consorzio CO.I.R. - Consorzio Imprese Romagnole di Cesena.

Ha detto Enzo Lattuna presidente della provincia: "L’importante intervento di messa in sicurezza sulla Sp11 entro la primavera sarà concluso. E’ stato un lavoro complesso per la tipologia di lavori realizzati e che ha condizionato non poco la vita dei cittadini soglianesi. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone e tutti i cittadini per la grande collaborazione e la comprensione manifestata durante le fasi dei lavori. A breve verrà restituita una strada fruibile e sicura all’intera comunità".

Ermanno Pasolini