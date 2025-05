La Spartan Race cambia la viabilità

In occasione della gara ad ostacoli Spartan Race in calendario oggi e domani, sono state chiuse al traffico alcune vie ed in altre è stato istituito il divieto di sosta. Le strade interessate sono una parte di viale dei Mille, via Grazia Deledda, parte del lungomare viale Carducci nella zona Boschetto, piazza Marconi e un tratto dei Giardini al Mare. Buona parte delle gare si svolgono all’interno del Parco di Levante, ma è interessata anche la centralissima piazza Andrea Costa. E’ dunque fondamentale prestare attenzione ai cartelli per non causare pericoli e non dover pagare delle multe salate.