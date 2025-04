‘La Speranza’ in scena

Venerdì 11 e sabato 12 aprile alle 21 al Cinema Teatro Moderno di Savignano andrà in scena la "Compagnia della Speranza" con la commedia "Tri dè in te fouran vecc" (Tre giorni nel forno vecchio) tre atti brillanti comico-dialettali di Mazzoni tratti da "E curtil del Cassinett" di Zago. Regia di Gianpaolo Gobbi e scene di Franco Focante. Il tradizionale appuntamento primaverile con il teatro dialettale vedrà protagonisti Loris Migani, Aba Sartini, Chiara Ronchi, Matteo Berti, Gianpaolo Gobbi, Marco Garattoni, Monica Bracci, Valentina Galassi, Mirco Manuzzi, Valerio Giorgini, Michele Prati, Donatella Bracci, Manuela Vincenzi, Federico Marconi e Vittoria Stambazzi. Le due serate saranno presentate da Ermanno Pasolini, fondatore il 9 settembre 1971 della Compagnia della Speranza nel Teatro Padre Pio di Castelvecchio. Prevendita posti numerati: 0541 945894 Agenzia Delta in via Garibaldi 19/A, ore ufficio.