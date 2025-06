La spiaggia di Ponente si anima con il sound delle discoteche anni 80

La spiaggia di Ponente di Cesenatico torna ad animarsi. Proprio con l’inizio dell’estate, stasera il Bagno Angelo Universale propone una serata evento dedicata alla musica degli anni ’70 e ’80, quando si ballava in discoteche storiche, come La Baia Degli Angeli, Melody Mecca, Cosmic e tante altre. Per l’occasione i dj Frank, Rai e Rizla, proporranno i migliori successi dell’epoca, con selezioni di brani funky, groove, soul, reggae e afro music, dalle 22 sino a notte fonda. Oltre ai drink, la cucina proporrà specialità gastronomiche romagnole e ricette marinare.

Sempre al Bagno Angelo Universale, da domenica ripartono i live al tramonto, con un cartellone a cadenza settimanale centrato su delle selezioni musicali che spaziano dal rock anni 60 e ’70, fino ai successi più moderni con live sia in acustico alternati a band più strutturate. Per questo primo appuntamento a partire dalle 17.30 si esibirà la formazione dei Voodoo Child per una proposta in cui il blues incontra il rock. Il 29 giugno, sempre alle 17.30, il concerto del batterista Mirko Serafini e la sua band degli Elettric Vibes, per una selezione dei migliori brani rock degli anni ’70 e ’80. Fra gli eventi clou nella spiaggia di Ponente dell’estate 2025, da segnalare il concerto del 3 agosto con "Lollo y la banda".

Giacomo Mascellani