La Spoon river di Longiano nelle poesie di Marco Marchi

Dopo cinque romanzi di successo, Marco Marchi, imprenditore del gelato, ha terminto di scrivere il quarto libro di poesie dialettali "La nostra zenta. La Camineda" (La nostra gente. La camminata), Fara Editore, 150 pagine, 16 euro. Marco Marchi è nato a Longiano, ha soggiornato a lungo in America Latina e nel 1974, all’età di 30 anni, è tornato a Longiano dove da 35 anni in frazione Crocetta, ha un’azienda produttrice di gelato e prodotti per la gelateria con vendita diretta e altre gelaterie a Rimini in piazza Cavour e a Milano Marittima ed è il più grande fornitore della gelateria "Buongiorno Italia 1972" a Jersey City nel New Jersey negli Stati Uniti.

Marco Marchi parla del nuovo libro: "Ho scritto 160 poesie con due raccolte che ho messo insieme in un unico libro. La prima parte con "La nostra zenta" chiude il periodo dei ritratti, uno sorta di Spoon river romagnola con personaggi realmente vissuti a Longiano fra gli anni ‘40 e gli anni ‘90. Nella seconda raccolta ho scritto una serie si poesie ispirandomi alla mia attività di imprenditore del gelato, irta di difficoltà di ogni genere al limite della sopravvivenza, ma anche ricca di soddisfazioni grazie alla lunga esperienza. Ritengo che se la vita non ha difficoltà non può essere vita. Infatti la mia poesia ""Pianoura" (pianura), che fa parte della mia raccolta "A i sarem sempra" (Ci saremo sempre) del 2023, recita: "Ho vissuto tutta la vita sull’orlo di un burrone e ora da vecchio all’improvviso mi trovo davanti a una pianura di cui non si vede la fine, che significa il vuoto dove con la vecchiaia tutto svanisce. Una poesia a cui sono molto affezionato perchè mi rappresenta".

Ermanno Pasolini