La squadra dei record può continuare a stupire. Ora nel mirino ci sono i 96 punti del Catanzaro

E’ un Cesena che a sei giornate del termine in tutta la C ha tutti i primati: maggior numero di punti 80 (Mantova e Juve Stabia le altre capoliste ne hanno 77 e 67), miglior attacco (70 reti), miglior difesa (17) migliore differenza reti +53, l’inseguitrice Torres è a -11 la stessa distanza che nel girone A divide i virgiliani dal Padova, nel C invece la Juve Stabia è a +6 sul Benevento.

I bianconeri hanno già battuto diversi record della propria storia in C, Pisseri ha avuto la porta inviolata per 802 minuti, in assoluto gli 80 punti non sono mai stati raggiunti tra i professionisti (un anno fa la Reggiana vinse con 81 davanti a Cesena ed Entella a 79), Cristian Shpendi (nella foto) capocannoniere con 20 reti ha nel mirino addirittura Hubner miglior bomber cesenate di sempre, 22 reti in B stagione ‘95-‘96.

Guardando invece nella storia assoluta questo Cesena può battere potenzialmente il record di punti di tutti i tempi in serie C fissato la scorsa stagione dal Catanzaro che raggiunse quota 96, +16 sul Crotone secondo, e venne promosso matematicamente in B con cinque giornate di anticipo. Questo è il record per i campionati a 20 squadre, in quelli a 18 primato del Cittadella con 76 punti nella stagione 2015-16. Il Catanzaro, che quest’anno sta figurando molto bene in cadetteria ed è nei playoff, quinto insieme al Palermo, vinse 30 gare, pareggiandone 6, perdendone 2. Il Cesena su 32 partire ne ha vinte 25, pareggiate 5, perse 2. Irraggiungibile invece il primato dei calabresi come gol fatti che un anno fa hanno raggiunto la cifra stratosferica di 102 reti, incassandone 21 con una differenza reti mostruosa +81.