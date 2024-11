La stagione del Petrella riparte da donne e musica

Una decina di appuntamenti di spicco e tante rassegne riempiono il cartellone della nuova stagione del teatro Petrella di Longiano. Da un lato le attrici e performer Milena Mancini, Erica Mou e Mariangela Gualtieri sono protagoniste della rassegna tutta al femminile ‘Ringrazia che sono una signora’. Dall’altro spazio alla musica con il teatro canzone dell’ex Timoria Omar Pedrini, e con la sonorizzazione del film Nosferatu realizzata da Karim Qqru (batterista degli Zen Circus), Xabier Iriondo (chitarrista degli Afterhours) e Corrado Nuccini de I Giardini di Mirò. Con Lolita, invece, Isabella Aragonese realizza un omaggio al progetto ‘Lo schermo sul leggio’ ideato dall’indimenticato Ivano Marescotti. Si parte sabato 16 novembre con ‘Sposerò Biagio Antonacci’, di e con Milena Mancini, con le musiche di Biagio Antonacci. Venerdì 29 novembre, invece, la cantautrice Erica Mou presenta il nuovo disco ‘Cerchi’, nato proprio nel borgo romagnolo. Ritorna al Petrella anche la poetessa cesenate Mariangela Gualtieri, che domenica 15 dicembre dalle 17 sarà protagonista del rito sonoro ‘E tu risplendi, invece’. A chiudere questa rassegna al femminile, un seminario tematico di danza del ventre con Claudia Turroni Amira domenica 24 novembre. In queste serate sarà presente lo sportello antiviolenza Alba di Savignano. Gli scritti di Kurt Vonnegut sono al centro dello spettacolo teatrale di Omar Pedrini ‘Quando siete felici fateci caso’. L’ex leader dei Timoria sarà protagonista al Petrella il 6 dicembre con una sorta di teatro canzone.

Sono in via di definizione, ma assolutamente confermate, le date che fanno parte della rassegna ‘Oltre l’immagine’, in cui cinema, musica, teatro e letteratura si uniscono. Gli appuntamenti più attesi sono ‘Lolita’ di Isabella Aragonese, in cui Nabokov incontra il cinema di Kubrick e la sonorizzazione di ‘Nosferatu, il vampiro’ di Friedrich Murnau, prodotta da tre maestri del rock indipendente come Karim Qqru degli Zen Circus, Xabier Iriondo degli Afterhours e Corrado Nuccini de I Giardini di Mirò. Spazio anche per Laura Agnusdei e Daniele Catalano con la presentazione dell’album ‘Flowers are blooming in antarctica’. Dopo la positiva esperienza della scorsa stagione, il Petrella affida la cura di tre giornate di programmazione al collettivo romagnolo Parini Secondo, composto dalle performer Sissj Bassani, Camilla Neri, Martina Piazzi, Francesca Pizzagalli. Le giovani metteranno in piedi la seconda edizione della rassegna ‘Tra questa gente esiste un sentimento’. Domenica 19 gennaio con lo spettacolo ‘Giovanni Livigno’ di e con Roberto Anglisani, si apre ‘Sciroppo di teatro’, progetto di welfare culturale in collaborazione con la Regione. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita sul sito di Vivaticket e presso il Petrella.