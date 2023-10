La stagione del Petrella si fa in cinque

Raggiungere un nuovo pubblico, con un programma variegato e ricercato. Questa è l’ambizione della nuova programmazione del teatro Petrella di Longiano, che quest’anno abbandona i confini della classica stagione teatrale. Oltre a sette appuntamenti legati al teatro più tradizionale, ci sarà spazio per universi artistici differenti come la danza e la musica. Tra i protagonisti più attesi, Paola Turci, Valeria Solarino, Amanda Sandrelli, Cisco, e Moreno il Biondo con Omar Pedrini. "Quest’anno – spiega Giuseppe Mariani dell’associazione Cronopios – porteremo tre rassegne in una. Abbiamo deciso di esplorare diversi modi di fare arte, anche rivoluzionando la struttura stessa del teatro per alcuni eventi". Si comincia dunque venerdì 10 novembre con ‘Mi amerò lo stesso’, un monologo in cui la cantante Paola Turci porterà in scena la propria vita, tra parole e canzoni. Lo spettacolo prende il nome dall’omonimo libro dell’artista. Il 18 novembre Valeria Solarino porterà in scena ‘Gerico Innocenza Rosa’, uno spettacolo di Luana Rondinelli. Al centro del racconto la storia di un ragazzo che decide di affrontare un percorso di transizione sessuale. ‘Alice’, invece, è il testo che Amanda Sandrelli interpreterà il 25 novembre in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Scritto da Lella Costa, lo spettacolo sarà anticipato dalla proiezione del documentario ‘Il popolo contro le donne’ di Yuri Ancarani. Sabato 16 dicembre spazio a ‘L’ombelico dei limbi’, progetto coreografico di Stefania Tansini, realizzato nell’ambito del progetto E Bal. Il 7 gennaio toccherà a Dario De Falco e Annalisa Arione con lo spettacolo ‘Storia di un no’. La compagnia Motus il 25 gennaio porterà in scena ‘Mdlsx’ con Silvia Calderoni, mentre il 26 ci sarà il concerto dell’artista ravennate Ryf con ‘Tutto brucia soundtrack’.

Tre appuntamenti anche per Sciroppo di teatro, la rassegna per ragazzi e giovani. Oltre a Storia di un no, il 25 febbraio andrà in scena ‘Solitarium’, mentre il 10 marzo toccherà a ‘Oh, il libro che fa suoni’. Non solo teatro. La rassegna regionale Vai liscio trova il suo gran finale al Petrella, con una tre giorni di eventi dal 2 al 4 febbraio. Oltre all’officina del Battagliero e a Davide Salvi, c’è grande attesa per la performance del 2 febbraio in cui Moreno il Biondo e l’ex Timoria Omar Pedrini proporranno insieme i grandi classici della tradizione. Inoltre, è ancora in corso il dialogo con il ministero dei Beni culturali per il riconoscimento del liscio come patrimonio Unesco dell’umanità. Per l’occasione le sedie del teatro verranno rimosse, dando la possibilità di ballare. Spazio ai giovani con una rassegna di quattro serate curata dal collettivo di danza contemporanea di Savignano, Parini Secondo. Gli eventi si terranno il 17 febbraio e il 2,9 e 23 marzo, e mescoleranno musica e danza, con artisti come Lorenzo Senni, ‘Garz1’, Demetrio Castellucci, Urur e Lola Posani.

Infine il cantautore Cisco nei prossimi mesi presenterà a Longiano il nuovo disco Dinosauri, scritto con alcuni ex colleghi dei Modena City Ramblers "Negli ultimi anni – racconta il sindaco Mauro Graziano – abbiamo cercato di dare nuova linfa a Longiano grazie al turismo e alla cultura. Il Petrella è uno dei nostri fiori all’occhiello, sono convinto che riuscirà ad attrarre un pubblico sempre più vasto".