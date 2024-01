La stagione delle fusioni a freddo

Rimbalza dai padiglioni alla musica passando per le chiese. La parola del momento è fusione. Quella del conservatorio Maderna, dalla fine del 2023 fuso con il Lettimi di Rimini, era risaputa. La più sorpendente è invece quella delle diocesi: con il pensionamento di monsignor Regattieri, pare proprio che Papa Francesco deciderà di unire Forlì e Cesena sotto lo stesso vescovo. Negli ultimi giorni si è aperto un terzo fronte, quello delle fiere. Con quella di Forlì in netta difficoltà, la salvezza dovrebbe passare dai cesenati che invece godono di ottima salute. Fusioni a profusione quindi. Ma a che prezzo? E soprattutto a chi giovano? La speranza è che non sia il nostro territorio a pagare il prezzo più alto.