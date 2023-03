La stagione gioca d’anticipo Primo assalto alle spiagge

Il primo sole con le temperature che hanno superato i 13 gradi, ha portato un’affluenza eccezionale sulle spiagge della riviera romagnola. In questa coda d’inverno la voglia di mare è tanta e ieri Cesenatico è stata letteralmente presa d’assalto.

La classica passeggiata sul porto canale e sul lungomare viale Carducci, ha coinvolto anche l’arenile, con tante famiglie, coppie e comitive di amici desiderosi di trascorrere in spiaggia una piacevole giornata.

Il Bagno 2000 a Valverde è lo stabilimento di questo spicchio di riviera aperto tutto l’anno, dove il padrone di casa, Jean Paul Giunchi assieme alla madre e alla fidanzata, porta avanti il progetto del compianto padre, l’imprenditore Alvaro Giunchi: "Siamo felici di vedere tanta gente quando siamo ancora in inverno e non vediamo l’ora che arrivi Pasqua per iniziare la stagione 2023 e poi allestire la spiaggia con tutti i confort per coccolare i turisti". Il Maré, il noto locale sul molo di Levante, ha ufficialmente inaugurato la stagione e in questa prima domenica di marzo c’è stato un mare di visitatori. Simone Battistoni presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico che raggruppa 127 bagni sui 160 della costa della provincia di Forlì-Cesena anticipa un’estate che sarà positiva: "Le prenotazioni stanno andando molto bene. Cesenatico è sempre più bella, ha una qualità della vita alta e questo viene percepito da tante famiglie e coppie che la scelgono per trascorrervi le vacanze estive ed il tempo libero. Non vediamo l’ora di iniziare".

Anche sul litorale ravennate e su quello cervese in tantissimi ieri hanno approfittato del primo sole dal sapore di primavera per una passeggiata in riva al mare. Qualche temerario si è steso in spiaggia sui teli e moltissimi si sono goduti il pranzo negli stabilimenti che da ieri hanno deciso di aprire la stagione con il servizio ristorazione. Una decina i bagni di Marina di Ravenna che con la prima domenica di marzo hanno dato il via al servizio, come il bagno Ondina e il Donna Rosa. Chi ha aperto, vista la bella giornata, ha registrato il tutto esaurito.