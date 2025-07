La stagione turistica entra nel vivo. Ma gli albergatori si aspettano di più

La stagione turistica entra nel periodo più ‘caldo’ e in riviera si fanno i primi bilanci e le previsioni sulle tendenze 2025. La famiglia Vernocchi con il quattro stelle Hotel Miramare, il tre stelle New Bristol ed il due stelle Domus Mea, vive un momento positivo: "A maggio e giugno abbiamo ospitato più turisti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno _ dice Riccardo Vernocchi _, mentre per luglio e agosto le prenotazioni sono sugli stessi livelli, tuttavia abbiamo notato che le prenotazioni last minute sono sempre più diffuse. Con il ristorante lavoriamo meno nella terrazza esterna e più nelle sale con aria condizionata". È interessante seguire le tendenze delle catene dedicate alle famiglie con bambini che rappresentano il target principale della riviera. Andrea Falzaresi, patron della catena Club Family Hotel che ha in riviera quindici hotel, di cui due grandi alberghi a Cesenatico, che sono il Tosi Beach ed il Serenissima, vede un andamento stabile: "L’occupazione delle camere per questo fine settimana è di circa il 90 per cento e questo è un buon risultato. In giugno siamo stati contenti perché abbiamo avuto un numero di pernottamenti leggermente superiore a quello della scorsa estate, grazie anche alla Pentecoste; luglio e agosto sono stabili, ma i presupposti sono buoni". Gianluca Scialfa, titolare della catena Color Holiday che una decina di hotel, di cui tre a Cesenatico (Mokambo, Metropolitan e Green Village), è molto cauto: "La stagione non è delle migliori, siamo in linea con la scorsa estate, che non è stata eccezionale, quindi per noi va abbastanza bene, ma è evidente che c’è da lavorare per rendere la riviera romagnola più attrattiva e appetibile, con interventi pubblici importanti ed incentivi ai privati per riqualificare le strutture ricettive di cui c’è un grande bisogno".

Una situazione senza picchi è il quadro di Cosmo Rocchio della catena Costa Vacanze che ha una decina di strutture ricettive, quasi tutte a Cesenatico: "Sino ad ora non siamo distanti dai numeri registrati nella passata stagione, con l’Aurelio e l’Hotel delle Nazioni nel centro di Cesenatico che in giugno hanno avuto qualche presenza in più, mentre gli alberghi di Valverde hanno qualche pernottamento in meno e Gatteo a Mare è in linea; per luglio e agosto abbiamo molte richieste di in formazioni e prenotazioni". Terzo Martinetti, titolare del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare, vede un inizio di stagione sostanzialmente in linea con quella passata: "Stiamo facendo gli stessi numeri dello stesso periodo della scorsa estate, quindi possiamo dire che va bene. A maggio siamo stati penalizzati dal meteo e dalle temperature fredde, mentre in giugno abbiamo lavorato bene; per il proseguo della stagione abbiamo molte richieste, con una bella clientela proveniente dal centro e nord Italia, ma ospitiamo anche tanti turisti stranieri, provenienti dalle nazioni del centro Europa di lingua tedesca e da Polonia e Repubblica Ceca, dove tante famiglie e comitive scelgono i nostri villaggi".