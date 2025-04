La stangata sulla sosta: "Tariffe in linea con gli altri comuni della Romagna"

La polemica comincia e non finisce. Si continua a parlare di parcheggi. Della ’stangata’ dei parcheggi. Le tariffe dei parcheggi a pagamento, nel Comune di Cesena, sono rincarate dal 1° aprile. Ed è tutta una questione di ore. Ore di sosta che aumentano fino al 300%, passando da 50 centesimi la prima ora a 2 euro la prima ora (è il caso della struttura della Barriera), ore che aumentano di 20 centesimi, di 30, di 40 (da 1,10 a 1,50 in zona arancione, a ridosso del centro). Gli incrementi sono diversi da area ad area e le modifiche sono state introdotte in tutti i parcometri. Aumenti medi del 30%, con punte del 36% soprattutto nella prima ora di sosta, con i giornalieri passati da 2 euro al giorno a 2,50 euro (eccetto il parcheggio Mattarella da 2 euro al giorno a 3).

I parcheggi a pagamento nel centro storico di Cesena sono 307 (1.085 gli stalli complessivi), 574 i parcheggi per i residenti, 90 quelli per disabili, 87 quelli per ‘carico e scarico’. Sull’intero comune (anche fuori dal centro storico) ci sono: 9.080 stalli (tra cui 2.758 a pagamento). Gli incassi derivati dai parcheggi nel 2023 (e lo stesso è per la stima del 2024) sono stati 2.058.310 euro, i costi 1.818.010, e l’avanzo 240.300 euro. Le previsioni per il 2025 sono molto più rosee. Secondo una simulazione del Comune, nel 2025 si prevedono incassi per 2.555.010 euro, costi per 2.153.164 euro, con un avanzo di 401.845 (ben 161.545 euro in più rispetto al 2024).

"Aumentare le tariffe non è mai simpatico – ha detto l’assessore al traffico e alla sosta del Comune di Cesena, Christian Castorri – ma vogliamo offrire un miglior servizio ai cittadini e per far funzionare le cose occorreva aumentare i parcheggi. Non chiediamo soldi ai cittadini per metterli da parte, ma per un investimento futuro che tocchi anche il trasporto pubblico. Le tariffe della sosta erano ferme da 15 anni, dovevamo adeguarle dal punto di vista Istat. Tra l’altro siamo in linea con con gli altri comuni della Romagna". Vediamole le tariffe dei comuni vicini. A Forlì in zona centrale il costo dei parcheggi della della prima ora è 1,30 euro. A Rimini in zona centrale la prima ora costa 1,50. A Ravenna la prima ora in zona centrale costa 1,50 euro. Mentre a Cesena il costo in zona centrale (rossa) è di 2 euro per la prima ora, e addirittura 2,50 per la seconda ora. La zona arancione in centro sale 1,50 euro all’euro (seconda ora 2 euro).

La pioggia di polemiche era inevitabile e non si acquieta. "I costi di gestione dei parcheggi di cui parla il vicesindaco Castorri per giustificare gli aumenti – ha detto il capogruppo della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi – negli ultimi anni sono lievitati a causa di scelte poco oculate della Giunta, come l’acquisizione di alcuni parcheggi sotteranei, che causano perdite significative". Richieste che il Comune faccia un dietrofront e ci ripensi "dato che i rincari danneggiano cittadini e negozianti" arrivano da Confcommercio, da Confesrcenti.

E I cittadini che fanno? Che possono fare se non aumentare il loro ’gruzzoletto’ di spicci, e avventurarsi in centro con un portafoglio che ‘scoppia’, e far tintinnare le monete (una ad una) nella fessura del parchimetro blu? Per carità, vanno benissimo anche carte di credito, App e pass vari. L’importante è che si paghi la sosta. La ’cara’ sosta.