La star del jazz Bruce Forman a Cesenatico

di Giacomo Mascellani

Un big della musica mondiale sbarca a Cesenatico, per un evento musicale tra i più attesi in riviera. Stasera alle 21.30, al ’Jazz Club’ del Jam Session, il chitarrista statunitense Bruce Forman terrà un concerto in trio insieme a Stefano Senni e Chicco Capiozzo.

Forman, musicista, compositore e produttore, in carriera ha inciso 18 album come leader, ha suonato con i migliori artisti a livello internazionale e ha collaborato alle musiche per le colonne sonore di tre film di Clint Eastwood, fra cui "Million Dollar Baby". Con il suo stile fluido, carico di virtuosismo e di swing, è considerato un mostro sacro delle sei corde. Tra i suoi lavori più recenti ci sono il trio project Formanism, gli originali lavori di "The Red Guitar", un popolare podcast con Scott Henderson, e le esibizioni lungo le storiche vie secondarie degli Stati Uniti, tra cui la mitica Route 66. Quello a Cesenatico per lui è un ritorno, visto che ha condiviso il palco con Giulio Capiozzo in numerosi concerti dalla metà degli anni ’80 poi, in Italia ed Europa, ed è presente nell’album Area2 del 1985. Con il trio con cui terrà il concerto questa sera, è attualmente in tour in Italia.

Al fianco di Bruce Forman ci sarà Stefano Senni, che è considerato un altro grande del genere, un contrabbassista che suona nelle grandi piazze in Italia e all’estero, che ha condiviso i palcoscenici con Tony Scott, Art Farmer, Benny Golson, Lee Konitz, Steve Grossman, Jimmy Owens, Randy Brecker, George Cables, Tom Harrell, Cedar Walton, Enrico Rava e altre star, incluso il quintetto "I visionari" di Stefano Bollani.

Completa il trio Christian Chicco Capiozzo, un artista di casa che non ha bisogno di presentazioni, anche perchè è lui il curatore della rassegna ’Jazz Club’ del Jam Session. Figlio dell’indimenticabile Giulio Capiozzo, Christian si è anch’egli affermato a livello internazionale come batterista di formazione jazzistica, con la capacità di attraversare diversi generi musicali ed un tocco personale in cui riesce a fondere ritmo e melodia come pochi altri.

Un appuntamento da non perdere per cui è consigliata la prenotazione allo 0547 404144 oppure direttamente al locale di viale Trento. Il prossimo appuntamento della rassegna è in calendario la sera di mercoledì 8 marzo, quando si esibirà il Fariselli Capiozzo New Quintet, formazione nata quest’anno e composta da Stefano Fariselli al sax tenore, soprano e midi, clarinetto basso e flauto; Chicco Capiozzo alla batteria, Maurizio Piancastelli alla tromba, Nahuel Schiumarini alla chitarra e Stefano Travaglini al contrabbasso.