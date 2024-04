La star della tromba stasera al Noi Lounge

Flavio Boltro torna in riviera. La star della tromba, uno degli artisti più conosciuti e apprezzati nell’ambito della musica jazz, sarà protagonista del concerto che si terrà al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è stasera alle 22 per un evento di Jazzenatico 2024. Ad accompagnarlo sul palco saranno quattro veterani della scena jazz italiana: Fabio Nobile alla batteria, Alessandro Fariselli al sax tenore, Stefano Travaglini al contrabbasso e Claudio Vignali al pianoforte. Saranno proposti brani della tradizione jazz, ma anche composizioni originali del quintetto. Oltre ad aver fatto parte di numerose formazioni jazz italiane, tra cui i "Lingomania" con Roberto Gatto, Flavio Boltro ha lavorato per sei anni al fianco del grande pianista francese Michel Petrucciani, insieme al batterista Steve Gadd, al sassofonista Stefano Di Battista e al bassista Anthony Jackson. Non disdegnando il pop e la musica italiana, attualmente Boltro suona spesso al fianco del cantate Alex Britti. Il biglietto d’ingresso costa 25 euro incluso un drink. È consigliata la prenotazione, informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico. Domani sera, sempre al Noi e sempre alle 22, si esibirà un trio sul tema "Tensor". Sul palco saliranno Marco "Benny" Pretolani al clarinetto, sax tenore e synthesizer, Matteo Castagnoli alla chitarra e drum programmino, e Fabio Nobile alla batteria e percussioni.

g.m.