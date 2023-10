La statale Umbro Casentinese sotto i ’ferri’ fino a dicembre

La strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola va in manutenzione in alcuni brevi tratti del suo tappeto stradale. Lo comunica Anas, che sta eseguendo lavori di pavimentazione in alcuni punti di quella arteria, che in Valle Savio collega Cesena e Bagno di Romagna. In particolare, gli interventi avviati lo scorso 16 ottobre e programmati fino al 22 dicembre interessano tratti saltuari per una lunghezza massima pari a 500 metri nel tratto dal km. 214 ed il km. 254 della predetta statale, fra i Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno. Durante i lavori, il transito viene consentito mediante senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri, al fine di creare il minor impatto alla circolazione stradale. I lavori, con un investimento di cinque milioni di euro, aumenteranno il livello di sicurezza stradale, soprattutto con l’approssimarsi della stagione invernale.

gi.mo.