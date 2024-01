La statua di Sant’Antonio. Dopo i vandali, il restauro

Verrà inaugurata oggi alle 16 la statua di Sant’Antonio Abate nella chiesa di Villamarina, che fa parte della parrocchia dell’Annunciazione che comprende Gatteo Mare e Villamarina. Risalente alla seconda metà del secolo scorso, è stata semidistrutta il 28 febbraio 2022 da vandali rimasti ignoti. Nonostante le ricerche nessuna traccia dei malviventi che presumibilmente volevano rubare la statua di uno dei santi più amati, protettore degli animali e che comuqnue hanno distrutto. Don Mirco Bianchi voleva restaurare la statua e ha affidato il compito al restauratore Antonio, che abita nel territorio della parrocchia e che lo ha riportato al suo antico splendore e che ha detto.

"Ho trovato la statua di Sant’Antonio rovinata, con parti addirittura distrutte soprattutto. Essendo vuota all’interno, si era creato un grande buco che ho ricostruito fedelmente – racconta il restauratore –. Ci sono voluti sei mesi e ho iniziato a luglio 2023, lavorando sodo perché il gesso in estate col caldo asciuga prima. Poi ho dovuto ripristinare tutti i colori originali. Praticamente è stata rifatta e restaurata tutta, compresi il maialino che è ai piedi del santo e tutta la base che lo sostiene, in quanto la parte anteriore mancava del tutto". "Essendo cattolico, credente e praticante, e facendo questo mestiere ormai per hobby, ho voluto omaggiare la chiesa di Villamarina e non ho voluto un euro – aggiunge –. Quando ho spauto del misfatto ho preso la statua rotta e l’ho riportata al suo posto originale nella chiesa".

"Due anni fa, l’episodio vandalico venne messo in atto di giorno, quando la chiesa resta aperta ai fedeli – continua il parroco di Villamarina e Gatteo Mare don Mirco Bianchi –. Presumibilmente i ladri volevano rubare tutte e quattro le statue collocate sulle mensole in chiesa. Due delle quattro statue, Santa Rita e San Giuseppe, erano già state tolte dalle nicchie in alto, un metro e 60 centimetri da terra, e appoggiate sul pavimento, pronte per essere portate via. Mentre Sant’Antonio è stato semidistrutto e buttato a terra".

Nella propria nicchia era rimasto solo la statua di Sant’Antonio da Padova. "Nessuna statua è stata portata via – conclude – e probabilmente i ladri sono stati disturbati dall’arrivo in chiesa di qualcuno. Un parrochiano mi avvisò dello scempio e quando sono arrivato ho potuto solo constatare e denunciare ciò che era successo. Dopo questo atto vandalico abbiamo deciso di collocare le telecamere di videosorveglianza anche nella parrocchia di Villamarina, come già fatto a Gatteo Mare, per tutelare le persone, gli arredi e le strutture. Questo restauro vuole significare la bellezza che vince sul male".

Ermanno Pasolini