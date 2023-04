La ‘stazione’ in memoria di Andrea "Un servizio per tutti i ciclisti"

Al parco Per Fabio è stata inaugurata una nuova stazione di gonfiaggio e di manutenzione di emergenza per biciclette, donata alla città dalla mamma di Andrea Campana, appassionato ciclista cesenate che ha perso la vita nell’estate del 2021 in sella alla sua moto. L’inaugurazione si è tenuta dopo una bicicletta promossa dagli amici di Andrea. E’ intervenuta anche l’assessora alla mobilità sostenibile e viabilità Francesca Lucchi.

"Con questa piccola donazione fortemente voluta dalla mamma di Andrea – commentano amici di Campana – abbiamo voluto ricordare il nostro amico con cui per lunghi anni abbiamo condiviso la passione per la bici organizzando passeggiate e iniziative che conserviamo nei nostri ricordi. Andrea era un assiduo frequentatore del parco Per Fabio, per questa ragione abbiamo collocato proprio qui la colonnina a lui dedicata".

"Una bella mattinata di festa e partecipazione – commenta l’assessora Francesca Lucchi – organizzata nel segno dell’amicizia e di una forte passione comune per la bici. Siamo grati ai cittadini che hanno donato alla città questa nuova colonnina che rappresenta un servizio in più per gli amanti delle due ruote. Si tratta infatti di colonnine di assistenza che offrono ai ciclisti tutto il necessario per effettuare piccole riparazioni di base fai da te o manutenzioni ordinarie". Ciascuna stazione è dotata di pinze, cacciavite e pompa.

La nuova colonnina ‘fai da te’ posizionata nel Parco per Fabio, si aggiunge alle altre stazioni di manutenzione installate dall’amministrazione comunale al Ponte Vecchio, all’altezza dell’area verde, lato via Farini, nella piazzola di Via Ficchio a Martorano (sempre lungo il percorso ciclopedonale del Savio) e all’ingresso del parco Ippodromo, in fondo a via f. Coppi. "Questo piccolo intervento si colloca nell’ambito del progetto più ambizioso della realizzazione della bicipolitana cittadina" evidenzia il Comune di Cesena.