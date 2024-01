La storia della musica risuona a Casa Moretti

Oggi pomeriggio nel centro storico di Cesenatico inizia una nuova iniziativa culturale organizzata dall’Università per gli adulti, che si tiene presso la Legnaia di Casa Moretti, l’edificio posto fra il retro del giardino della casa dove visse il poeta e l’esterno del teatro comunale. Siamo in un luogo per certi aspetti "magico", dove per un mese, a cadenza settimanale, si terranno incontri centrati sulla storia della musica attraverso i secoli, dal Seicento agli albori del Novecento. Il corso è tenuto da Della Del Cherico ed il primo appuntamento è oggi dalle 15 alle 16.30. Si porta il calendario nel 1.600, a Firenze, in occasione del matrimonio di Maria de Medici con il re di Francia, attraverso le dispute degli intellettuali, tra cui Vincenzo Galilei il padre di Galileo Galilei, per coglieremo la nascita dell’opera. Seguendo l’ambasciatore di Mantova si capirà come Monteverdi riuscì a darle vita e successo e perché l’opera usci dalle corti per approdare nella Repubblica di Venezia, con Vivaldi e i suoi giorni a Vienna. Si arriverà al 1685, l’anno in cui nacquero Bach e Handel che deve la sua fortuna alla corte inglese. C’è dunque anche Londra in questo itinerario, dove non può mancare Haydn che si spense nella sua Vienna molti anni dopo temendo l’arrivo di Napoleone. A Vienna un giovane genio, Mozart non aveva temuto abbastanza leconseguenze della sua impertinenza, e sempre li era giunto pieno di speranza lo stravagante Beethoven. A Vienna si dice che incontrò Rossini, destinato a finire i suoi giorni in Francia, non prima di aver conosciuto Bellini e Donizetti. L’opera a quei tempi doveva riscattarci come nazione e da Parma ecco arrivare a Milano Giuseppe Verdi, e l’editore Ricordi in quella città avrebbe portato alla fama un intemperante musicista toscano, Giacomo Puccini. A Parigi con l’arrivo del 900, alcuni importanti balletti segnarono il trionfo di Debussy e di Stravinsky, che a New York, al Cotton Club, incontrò la musica del popolo nero, che cambiò tutto il panorama. E’ dunque un autentico viaggio nella musica, articolato in dieci incontri, in cui si ha l’opportunità di conoscere i grandi personaggi anche da una prospettiva originale, proposta da Della Del Cherico, un’attrice, autrice, registra e soprano, la quale si è dedicata per una vita al teatro. Le iscrizioni al corso devono essere effettuate presso la segreteria del centro sociale Cesenatico Insieme, telefonando allo 0547-672922, oppure recandosi direttamente nella al numero 6 di viale Torino.

Giacomo Mascellani