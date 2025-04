La storia dell’arte con Marchi

Nell’oratorio di San Rocco a Gatteo interessante conferenza di Italia Nostra Valli del Rubicone e dell’Uso dello storico dell’arte Alessandro Marchi di San Leo su "Il tempo nella storia e nell’arte: il tempo della pittura di paesaggio". Dice Alessandro Marchi: "Ho trovato un pubblico molto attento e interessato grazie anche al lavoro di preparazione espletato dalla presidente di Italia Nostra Olga Bandini, che oltre a essere una bravissima organizzatrice, sa raccogliere e accattivarsi il consenso e anche l’approvazione non solo dei soci di Italia Nostra ma pure da un pubblico che attende iniziative di cultura che divengono momenti fattivi di coesione e di crescita fra le persone. La conferenza si è svolta come un racconto attraverso i secoli dell’approccio che gli artisti nelle varie epoche hanno manifestato nei confronti della natura, dei suoi elementi e delle sue manifestazioni. Quindi la natura come esempio e stimolo per la creazione di sempre nuove forme d’arte. Il racconto è iniziato addirittura con la presentazione delle pitture murali delle grotte preistoriche di Lascaux, per proseguire con l’esame degli elementi architettonici dell’arte greco-romana ispirati alle forme vegetali. Quindi con il salto di secoli si è proposta la visione delle antichissime rappresentazioni di paesaggio nella pittura cinese". Il professore Alessandro Marchi ha anche parlato della pittura medioevale italiana soffermandosi sui maestri senesi del ‘300 come Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti che hanno raffigurato i paesaggi dell’antico Stato della Repubblica di Siena.