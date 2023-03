La storia di Cassioli tra forza e limiti

di Giacomo Mascellani

Daniele Cassioli, il campione del mondo di sci nautico paralimpico, sabato sarà a Cesenatico per partecipare ad un importante evento che si terrà alle 20, nel salone della parrocchia di Santa Maria Goretti, nel quartiere Madonnina. L’iniziativa è organizzata dall’associazione di volontariato ’L’Isola di Nicole’. Daniele Cassioli, 25 volte campione del mondo e 27 volte campione europeo di sci nautico nella categoria non vedenti, racconterà la sua storia e presenterà i suoi due libri ’Il vento contro’ e ’Insegna al cuore a vedere’. È una bella favola il cui protagonista è un uomo in carne ed ossa, che attraverso il suo coraggio e la voglia di trasformare le paure in traguardi, riesce a dare un senso alla sua vita e a diventare un esempio per tante persone ipovedenti o con disabilità. Cassioli è una forza della natura, grande esempio di vita che ci insegna come i limiti possono diventare punti di forza. La scelta del 25 marzo non è casuale, perchè è il giorno del compleanno di Nicole Zambelli, una bimba nata nel 2008 e affetta da tetraparesi spastica che subì gravissimi danni neurologici per una serie di complicazioni durante il travaglio. Dopo un mese di terapia intensiva, i medici dissero ai genitori che Nicole non avrebbe mai potuto parlare, camminare, non sarebbe mai stata autonoma e non avrebbe mai potuto guardare tutto ciò che la circondava, perché il danno aveva intaccato anche la vista.

La madre Claudia De Pascali (presente sabato) però, non si perse d’animo: "Siamo convinti che la diversità non è solo un ostacolo, ma può rappresentare anche un mezzo attraverso cui si impara a riconoscere le qualità di ogni individuo. Nicole ci ha insegnato che non è sempre necessario parlare per riuscire a comunicare e che non è sempre necessario correre per riuscire a tagliare un traguardo. La nostra principessa è morta il 7 aprile 2014, ha lasciato un vuoto immenso ed in sua memoria abbiamo deciso di costituire l’associazione ’L’Isola di Nicole’. Abbiamo voluto una persona splendida come Daniele Cassioli, per festeggiare la nascita di Nicole, che è il motore della nostra associazione, il motivo per il quale tutti i giorni portiamo avanti le nostre idee ed i nostri progetti. Abbiamo voluto questo incontro e lo abbiamo preparato con grande gioia e auspichiamo di vedere tanta gente".