La storia di Cesena e Forlì raccontata da Lorenzon

‘La storia nei dintorni’, il progetto di divulgazione storica del celebre content creator Andrea Lorenzon, dedica un nuovo episodio a Forlì e Cesena, esplorando la loro ricchezza storica e culturale. Il video documentario, realizzato in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna, è disponibile sui principali canali social del divulgatore digitale (YouTube, Facebook, Instagram e TikTok).

Il documentario, della durata di circa 16 minuti, mette in luce il legame storico e il patrimonio che unisce le due città romagnole. Il progetto è autonomo rispetto alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, ma si inserisce in un periodo che valorizza la narrazione del territorio. Dopo aver esplorato città come Ravenna, Rimini e Ferrara, Lorenzon, che vanta oltre 500.000 follower, si addentra nel cuore della Romagna, intrecciando grandi storie e piccoli aneddoti.

Il racconto prende avvio dalle origini romane di Forlì e Cesena, soffermandosi in particolare sul Medioevo, periodo di massimo splendore. Vengono esplorati luoghi simbolo come la Rocca di Ravaldino, legata alle gesta di Caterina Sforza, e l’Abbazia di San Mercuriale a Forlì. Il viaggio prosegue a Cesena con la visita alla Biblioteca Malatestiana, prima biblioteca civica umanistica al mondo e Patrimonio Unesco dal 2005, e alla Rocca Malatestiana. La narrazione si estende fino al Novecento, evidenziando il ruolo di Forlì come centro del razionalismo architettonico, in un percorso che rende la storia locale accessibile e coinvolgente.

‘La storia nei dintorni’, progetto triennale che ha raccontato le principali città d’arte dell’Emilia-Romagna, si avvia alla conclusione. L’ultimo episodio sarà dedicato a Piacenza e uscirà entro la fine dell’anno.

Andrea Lorenzon, classe 1989, originario di Portogruaro, è noto per il suo canale YouTube @CartoniMorti, dove commenta la società italiana con ironia. Con ‘La storia nei dintorni’, sul suo secondo canale @Andrea Lorenzon, esplora città e personaggi storici unendo rigore culturale, umorismo e una narrazione visiva accattivante.

re.ce.